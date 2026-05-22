विधानपरिषदेच्या जागावाटपाचा वाद विकोपाला, 10-05-02चा फॉर्म्युलाही शिवसेनेनं फेटाळला; 'मोठा भाऊ' मान्य करणार?

Mahayuti Formula: विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी निवडणूक जाहीर झालीय पण 17 जागांवरून सध्या महायुतीत जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. भाजप मोठा भाऊ म्हणून सर्वाधिक जागांवर दावा करतंय. तर दुसरीकडे शिवसेनेनंही 7 जागांचा आग्रह धरलाय. त्याचवेळी राष्ट्रवादीही जास्तीत जास्त जागांवर अडून बसल्यानं महायुतीचे मित्रपक्ष विधान परिषदेवरून हातघाईवर येतात की काय? असं चित्र निर्माण झालंय.
विधानपरिषद निवडणुकीतल्या जागावाटपाचा महायुतीतला तिढा सुटण्याचं लक्षण दिसत नाहीये. उलट जागावाटपाचा गुंता आणखी वाढतच चालल्याचं दिसतंय. सुरुवातीला 12-03-02 अशा फॉर्म्युला असल्याचं भाजपच्या सूत्रांनी माध्यमांना माहिती दिली होती. पण जेव्हा त्याची शिवसेनेतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर आणखी एत नवा फॉर्म्युला चर्चेला आला
हा फॉर्म्युला होता 10-05-02चा म्हणजे भाजप दहा जागा, शिवसेना पाच जागा तर राष्ट्रवादी 02 जागा लढणार असा फॉर्म्युला सांगण्यात आलाय.पण हा फॉर्म्युलाहा शिवसेनेनं फेटाळून लावलाय. विधान परिषदेसाठी जागावाटपच झालं नाही त्यामुळं फॉर्म्युल्याचा प्रश्नच येत नाही असं शिवसेनेनं स्पष्टपणे सांगितलं.
एवढंच नव्हे तर शिवसेनेनं भाजपकडं वाढीव जागांचा आग्रह केलाय. कालपर्यंत सहा जागांवर दावा करणा-या शिवसेनेनं आज चक्क सात जागा हव्यात अशी मागणी केलीय.राष्ट्रवादीही विधान परिषदेच्या चार जागांसाठी आग्रही आहे त्यातही परभणी, नांदेड, पुणे आणि रायगड-रत्नागिरी मतदारसंघासाठी राष्ट्रवादी जास्त आग्रही आहे.
भाजपनं जागावाटपाचा अधिकृत आकडा जाहीर केलेला नाही. प्रत्येक पक्षाला आपण जास्त लढवाव्या असं वाटतं पण तीनही पक्ष समन्वयानं किती जागा लढवायच्या हे ठरवणार असल्याचं भाजपनं म्हटलंय.विधान परिषदेच्या मतदारसंघांवरुनही महायुतीत मतभेद आहेत. जागावाटप जाहीर झाल्यानंतर एकऐका जागेसाठी महायुतीतच लढाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सूत्रांच्या माहितीनुसार भाजप 12 लढवणार, शिवसेनेला 03 जागा तर राष्ट्रवादीला 02 जागा सोडण्याची तयारी दाखवली होती. भाजपकडून हा फॉर्म्युला अधिकृतरित्या जाहीर केला नसला तरी महायुतीच्या गोटातून आलेल्या या फॉर्म्युल्याला शिवसेनेनं तीव्र विरोध केलाय. नाशिक, परभणी ठाणे, संभाजीनगर आणि यवतमाळ या जागा लढवण्यावर शिवसेना ठाम असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. इतकंच नाही तर रायगड-रत्नागिरीची जागाही शिवसेनेनं मागितली आहे. शिवसेनेनं 12-03-02चा फॉर्म्युला ठरलाच नसल्याचा दावा केलाय. अजून कोण किती जागा लढणार हे ठरलं नसल्याचं उदय सामंतांना सांगावं लागलं. शिवसेनेला विधान परिषदेच्या जागा मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याची टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं केली. राष्ट्रवादीनंही विधान परिषदेसाठी कंबर कसलीये. राष्ट्रवादीनंही तीन मतदारसंघावर दावा ठोकल्याची माहिती आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी चंद्रशेखर बावनकुळेंची भेट घेतली. या भेटीत राष्ट्रवादीनं तीन जागांवर दावा ठोकल्याची माहिती समोर आलीये. सूत्रांच्या माहितीनुसार अशा तीन जागा राष्ट्रवादीला हव्यात. विधान परिषदेच्या जागावाटपावरुन महायुतीत घमासान सुरु असलं तरी महाविकास आघाडीत अजून कोणत्याही हालचाली सुरु झालेल्या दिसत नाहीत. महाविकास आघाडीच्या घटकपक्षांनी आताकुठं विधान परिषदेसाठी चाचपणी केल्याची माहिती समोर आलीय. 25 मे रोजी होणा-या बैठकीत जागा वाटप निश्चित होईल असं काँग्रेसनं म्हटलंय. विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी महायुतीत संघर्ष आहेच. पण ताकद कमी असल्यानं महाविकास आघाडीतल्या घटक पक्षांमध्येही तणातणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.