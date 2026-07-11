/मराठीत बोलण्याची मागणी केल्याने टीसी चिडला; प्रवाशाला बंदिस्त ठेवलं?; एकीकरण समिती आक्रमक!

मुंबईतील अंधेरी रेल्वे स्थानकावर मराठी भाषेच्या वापरावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. मराठीत संवाद साधण्याची विनंती केल्यानंतर एका प्रवाशाला रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी तासभराहून अधिक काळ रेल्वे सुरक्षा दलाच्या (RPF) कार्यालयात थांबवून ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित प्रवाशाविरोधात "सरकारी कामात अडथळा" आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचा दावाही करण्यात येत आहे. या प्रकरणामुळे रेल्वे प्रशासन, भाषिक हक्क आणि प्रवाशांच्या अधिकारांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या सर्व आरोपांवर रेल्वे प्रशासनाकडून अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही.
माहितीनुसार, अंधेरी रेल्वे स्थानकावर तिकीट तपासणीदरम्यान एका प्रवाशाने रेल्वे कर्मचाऱ्यांशी मराठीत संवाद साधण्याची मागणी केली. त्यानंतर वाद निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या वादानंतर संबंधित प्रवाशाला RPF कार्यालयात नेण्यात आले आणि काही काळ तेथे थांबवून ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या दाव्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
मुंबईतील अंधेरी रेल्वे स्थानकावर मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. मराठीत संवाद साधण्याची मागणी केल्यामुळे एका मराठी प्रवाशाला रेल्वेच्या टीसींनी अंधेरी स्थानकात जवळपास एक तास बंदिस्त करून ठेवल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित प्रवाशाविरोधात 'सरकारी… pic.twitter.com/LdLXp68FCA— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) July 11, 2026
या घटनेनंतर संबंधित प्रवाशाविरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्याच्या कलमान्वये कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, नेमका कोणता गुन्हा दाखल झाला आहे, कोणत्या कायद्याअंतर्गत कारवाई होत आहे किंवा अधिकृत एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे का, याबाबत रेल्वे प्रशासनाने अद्याप स्पष्ट माहिती दिलेली नाही.
घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर मराठी एकीकरण समितीने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रवाशाच्या मदतीसाठी अंधेरी पूर्व येथील RPF कार्यालयात जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे. मराठी भाषेत सेवा मागणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार असून त्यासाठी कोणालाही त्रास देता कामा नये, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे.
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना गोवर्धन देशमुख यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "मराठीत सेवा मागणे हा सरकारी कामात अडथळा कसा ठरू शकतो?", असा सवाल त्यांनी केला आहे. तसेच अमराठी कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी मराठी टीसीला पुढे करण्यात आल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे. या आरोपांची अधिकृत पडताळणी अद्याप झालेली नाही.
महाराष्ट्रात मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा आहे. त्यामुळे सरकारी आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये मराठी भाषेचा वापर वाढावा, अशी अनेक संघटनांची मागणी आहे. रेल्वे ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील संस्था असली तरी स्थानिक भाषेत संवादाची सुविधा उपलब्ध असावी, अशी अपेक्षा प्रवासी व्यक्त करत असतात. अशा घटना समोर आल्यानंतर भाषिक अधिकार आणि सार्वजनिक सेवांमधील संवाद या विषयावर पुन्हा चर्चा सुरू होते.
या प्रकरणात सोशल मीडियावर विविध दावे आणि प्रतिक्रिया समोर येत असल्या तरी रेल्वे प्रशासन, RPF किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांनी अद्याप अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. त्यामुळे प्रवाशाला नेमक्या कोणत्या कारणामुळे थांबवण्यात आले, गुन्हा दाखल झाला आहे का आणि संपूर्ण घटनाक्रम काय होता, याबाबत अधिकृत माहिती येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अधिकृत चौकशी किंवा निवेदनानंतरच संपूर्ण वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल.