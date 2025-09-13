English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील जीआरने ओबीसींमध्ये अस्वस्थता; लातूरमध्ये ओबीसी युवकानं संपवलं आयुष्य

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकारने हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात कालेल्या जीआरमुळे ओबीसी समाजामध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरल्याचं पाहायला मिळतंय. एकीकडे ओबीसी नेत्यांनी एल्गार पुकारलाय तर दुसरीकडे सामान्य ओबीसींमध्ये आरक्षण संपल्याची भावना निर्माण झालीय. त्यातूनच लातूरच्या रेणापूर तालुक्यातील एका युवकानं टोकाचं पाऊल उचललंय.. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 13, 2025, 12:02 AM IST
Hyderabad Gazette :  मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात जीआर काढला आहे. याविरोधात ओबीसी नेत्यांनी एल्गार पुकारलाय. हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यामुळे ओबीसींचं आरक्षण धोक्यात आल्याचा दावा ओबीसी नेत्यांनी केलाय. तर दुसरीकडे हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील जीआरमुळे सामान्य ओबीसींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. त्यातूनच लातूरच्या एका युवकाने टोकाचं पाऊल उचलल आहे.   रेणापूर तालुक्यात एका 35 वर्षाच्या तरुणानं आत्महत्या केली.  वांगदरी गावात ही घटना घडली. भरत महादेव कराड असं या तरुणाच नाव आहे.. ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येत असल्याच्या निषेधार्थ त्यानं मांजरा नदीपात्रात उडी मारुन आत्महत्या केली.

दरम्यान अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेत त्यांचं  सांत्वन केले. यावेळी भुजबळांनी कराड कुटुंबाला आधार देत आपण सोबत असल्याचं आश्वासन दिले.  माजी मंत्री धनंजय मुंडेही पीडित कुटुंबाच्या भेटीला आले होते. आरक्षणासाठी कोणत्याही समाज बांधवाने टोकाचं पाऊल उचलू नये असं आवाहन छगन भुजबळ यांनी केलय. तर पंकजा मुंडे यांनीही कोणत्याही समाजाच्या तरुणांनी आत्महत्या करु नये असं आवाहन केलंय.  तर आत्महत्या केल्यानं कुटुंब उघड्यावर पडतं.. त्यामुळे कोणीही आत्महत्या करू नये  असं आवाहन, मनोज जरांगे पाटील यांनी केले.

मराठा आरक्षणासाठी आतापर्यंत काही युवकांनी टोकाचं पाऊल उचलल्याचं पाहायला मिळालं होतं. आता हैदराबाद जीआरनंतर ओबीसी तरुणानं आपलं जीवन संपवलंय.  आपल्या हक्कासाठी कायदेशीर मार्गाने संविधानिक मार्गाने आंदोलनाच्या मार्गाने लढा दिला पाहिजे. संघर्ष केला पाहिजे. मात्र आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल कधीही कुणीही उचलू नये. थोडा संयम बाळगणं गरजेचं आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

