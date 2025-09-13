हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील जीआरने ओबीसींमध्ये अस्वस्थता; लातूरमध्ये ओबीसी युवकानं संपवलं आयुष्य

Hyderabad Gazette : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात जीआर काढला आहे. याविरोधात ओबीसी नेत्यांनी एल्गार पुकारलाय. हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यामुळे ओबीसींचं आरक्षण धोक्यात आल्याचा दावा ओबीसी नेत्यांनी केलाय. तर दुसरीकडे हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील जीआरमुळे सामान्य ओबीसींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. त्यातूनच लातूरच्या एका युवकाने टोकाचं पाऊल उचलल आहे. रेणापूर तालुक्यात एका 35 वर्षाच्या तरुणानं आत्महत्या केली. वांगदरी गावात ही घटना घडली. भरत महादेव कराड असं या तरुणाच नाव आहे.. ओबीसी आरक्षण संपुष्टात येत असल्याच्या निषेधार्थ त्यानं मांजरा नदीपात्रात उडी मारुन आत्महत्या केली.
दरम्यान अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेत त्यांचं सांत्वन केले. यावेळी भुजबळांनी कराड कुटुंबाला आधार देत आपण सोबत असल्याचं आश्वासन दिले. माजी मंत्री धनंजय मुंडेही पीडित कुटुंबाच्या भेटीला आले होते. आरक्षणासाठी कोणत्याही समाज बांधवाने टोकाचं पाऊल उचलू नये असं आवाहन छगन भुजबळ यांनी केलय. तर पंकजा मुंडे यांनीही कोणत्याही समाजाच्या तरुणांनी आत्महत्या करु नये असं आवाहन केलंय. तर आत्महत्या केल्यानं कुटुंब उघड्यावर पडतं.. त्यामुळे कोणीही आत्महत्या करू नये असं आवाहन, मनोज जरांगे पाटील यांनी केले.
मराठा आरक्षणासाठी आतापर्यंत काही युवकांनी टोकाचं पाऊल उचलल्याचं पाहायला मिळालं होतं. आता हैदराबाद जीआरनंतर ओबीसी तरुणानं आपलं जीवन संपवलंय. आपल्या हक्कासाठी कायदेशीर मार्गाने संविधानिक मार्गाने आंदोलनाच्या मार्गाने लढा दिला पाहिजे. संघर्ष केला पाहिजे. मात्र आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल कधीही कुणीही उचलू नये. थोडा संयम बाळगणं गरजेचं आहे.