/महाराष्ट्रात APMC चे राजकारण संपले? APMC संचालक मंडळ बरखास्त, पणन मंत्री राष्ट्रीय बाजार समिती अध्यक्ष

Maharashtra APMC Politics : महाराष्ट्रात APMC चे राजकारण आता जवळपास संपुष्टात येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बाजार समितीमध्ये होणाऱ्या स्थानिक राजकारणाला धक्का बसला आहे. APMC संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले आहे. पणन मंत्री राष्ट्रीय बाजार समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम 1936 मध्ये सुधारणा करून राज्यात राष्ट्रीय बाजाराची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मुंबई बाजार समिती मधील संचालक मंडळ आजपासून बरखास्त करत राज्यात राष्ट्रीय बाजार समिती लागू करण्यात आली आहे. पणनमंत्री जयकुमार रावल यांची राष्ट्रीय महत्वाचे बाजाराच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
जयकुमार रावल यांनी आज नवी मुंबईतील एपीएमसी बाजार समितीमध्ये आपला पदभार स्वीकारलाय. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल ऑनलाईन पद्धतीने देशभरातील व्यापाऱ्यांना विकता येणे शक्य होणार आहे. राज्य सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून काम करण्याचे आहे. शेतीमालाला अधिक भाव मिळावा यासाठी पीक काढणीनंतरची संपूर्ण साखळी मजबूत केली जाणार आहे असं पणन मंत्री म्हणाले.
कोल्ड स्टोरेज, गोदामे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि निर्यात व्यवस्था बळकट करण्यावर भर दिला जाणार आहे. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजारपेठा (Market of National Importance) विकसित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. भविष्यात सुमारे 1100 ते 1200 एकर क्षेत्रावर जगातील सर्वात मोठी कृषी बाजारपेठ महाराष्ट्रात उभारण्याचा संकल्प आहे.
या बाजारपेठेद्वारे महाराष्ट्रातील शेतीमाल जागतिक बाजारपेठेत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे.
एअरपोर्ट, सीपोर्ट, कंटेनर पोर्ट, रेल्वे आणि महामार्गाशी जोडलेली आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बाजारपेठ उभारण्याची संकल्पना आहे. देशातील प्रभावी बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरण आणि उन्नतीकरण करण्यात येणार आहे. अनुभवी अधिकारी, माजी संचालक, माजी अध्यक्ष आणि क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने कामकाज केले जाईल. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवड शेतकऱ्यांची पिळवणूक आणि कथित भ्रष्टाचाराच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आल्याचा दावा पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी केला.
दरम्यान, नागपूरची कृषी उत्पन्न बाजार समिती राष्ट्रीय महत्वाचा बाजार म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून, पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी हा निर्णय जाहीर केला. चार लाख मेट्रिक टनापेक्षा अधिक बाजारमालाची वार्षिक उलाढाल झाली. नागपूर बाजार समितीत देशातील अकरा राज्यांमधून मालाची आवक होते.