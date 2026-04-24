राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मोठा निर्णय! जय पवार आणि पार्थ यांच्यावर सोपवली मोठी जबाबदारी; अंतिम निर्णय मात्र सुनेत्रांच्या हाती

Distribution of responsibilities in Pawar Family: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान दुर्घटनेत अकाली निधन झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठी पोकळी निर्माण झाली होती. यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री झाल्या. तसंच पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी त्यांची निवड करत सर्व हक्क त्यांच्याकडे सोपवण्यात आले. सुनेत्रा पवार राज्यात आल्याने रिक्त झालेल्या खासदारकपदी पार्थ पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांचाही शपथविधी पार पडला. दरम्यान आता पवार कुटुंबात जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
पार्थ पवार यांच्याकडे मुंबई, पुण्यासह दिल्लीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. दुसरीकडे तर जय पवारांकडे बारामती,बीडसह ग्रामीण भागाची जबाबदारी दिल्याची माहिती आहे. पक्षातील संघटनात्मक बांधणीच्या दृष्टीने या जबाबदाऱ्यांचे वाटप केले असून अंतिम निर्णय मात्र उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार घेणार असल्याची माहिती आहे. सुनेत्रा पवार यांना मदत व्हावी या दृष्टीकोनातून ही जबाबदारी दिली असल्याची माहिती आहे.