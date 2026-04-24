CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मोठा निर्णय! जय पवार आणि पार्थ यांच्यावर सोपवली मोठी जबाबदारी; अंतिम निर्णय मात्र सुनेत्रांच्या हाती

Distribution of responsibilities in Pawar Family: अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर आता पवार कुटुंबात जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. जय पवार आणि पार्थ पवार यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, अंतिम निर्णय मात्र सुनेत्रा पवारच घेणार आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 24, 2026, 01:48 PM IST
Distribution of responsibilities in Pawar Family: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान दुर्घटनेत अकाली निधन झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठी पोकळी निर्माण झाली होती. यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री झाल्या. तसंच पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी त्यांची निवड करत सर्व हक्क त्यांच्याकडे सोपवण्यात आले. सुनेत्रा पवार राज्यात आल्याने रिक्त झालेल्या खासदारकपदी पार्थ पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांचाही शपथविधी पार पडला. दरम्यान आता पवार कुटुंबात जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. 

कोणावर कोणती जबाबदारी?

पार्थ पवार यांच्याकडे मुंबई, पुण्यासह दिल्लीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. दुसरीकडे तर जय पवारांकडे बारामती,बीडसह ग्रामीण भागाची जबाबदारी दिल्याची माहिती आहे. पक्षातील संघटनात्मक बांधणीच्या दृष्टीने या जबाबदाऱ्यांचे वाटप केले असून अंतिम निर्णय मात्र उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार घेणार असल्याची माहिती आहे. सुनेत्रा पवार यांना मदत व्हावी या दृष्टीकोनातून ही जबाबदारी दिली असल्याची माहिती आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

इतर बातम्या

Viral: गोलू नावाच्या वानराला 12,000 रुपये पगाराची कॉलेजमध्य...

भारत