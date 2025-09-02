English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुणेकरांसाठी तीन दिवस सुट्टी जाहीर! 'हे' तीन दिवस कार्यालयं राहणार बंद, शाळांचं काय?

पुणे जिल्ह्यासाठी स्थानिक सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. विभागीय आयुक्तांनी यासंदर्भातील आदेश काढला आहे.     

शिवराज यादव | Updated: Sep 2, 2025, 08:10 PM IST
राज्यात सध्या गणेशोत्सव सुरु असून, आता एकामागोमाग सण येतील आणि सर्वांना सुट्टीची उत्सुकता असेल. गणपती गेल्यानंतर नवरात्री, त्यानंतर दसरा, दिवाळी असे सण असतील. यादरम्यान पुण्यामधील नोकरदार वर्गासाठी आनंदाची बातमी आहे. याचं कारण पुणे जिल्ह्यासाठी स्थानिक सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. विभागीय आयुक्तांनी यासंदर्भातील आदेश काढला आहे. यानुसार पुण्यातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना तीन दिवस सुट्टी मिळणार आहे. 1 सप्टेंबर, 22 सप्टेंबर आणि 20 ऑक्टोबर असे तीन दिवस स्थानिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. 

आदेशात लिहिल्यानुसार, विभागीय आयुक्त पुणे विभाग डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सन 2025 या वर्षाकरिता पुणे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांसाठी खालील दिवस स्थानिक सुट्ट्या म्हणून जाहीर केल्या आहेत. अन्वये, दि. १४ मार्च १९८३ रोजी शासन, सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा आदेश करण्यात आला आहे.

सन 2025 मधील स्थानिक सुट्ट्यांची यादी पुढीलप्रमाणे :

१) सोमवार, दि. 1 सप्टेंबर 2025 – गौरीपूजन
२) सोमवार, दि. 22 सप्टेंबर 2025 – घटस्थापना
३) सोमवार, दि. 20 ऑक्टोबर 2025 – नरक चतुर्दशी

विभागीय आयुक्तांच्या माहितीनुसार, 1 सप्टेंबरला गौरीपूजनाची सुट्टी आहे. यानंतर 22 सप्टेंबरला घटस्थापना होणार असून त्या दिवशी शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयं बंद असणार आहेत. त्यानंतर 20 ऑक्टोबरला नरक चतुर्दशीलाही सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. म्हणजेच या तीन सुट्ट्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहेत. दरम्यान शाळांना हा निर्णय लागू नसणार आहे. 

8 सप्टेंबरला संपूर्ण राज्यात सुट्टी?

राज्य सरकारने मागील महिन्यामध्ये नारळी पौर्णिमा आणि दहीहंडीनिमित्त दोन सुट्ट्या जाहीर केल्या होत्या. या महिन्यातही राज्यभरात एक अतिरिक्त सुट्टी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे ही सुट्टी पुढल्या आठवड्यात म्हणजेच सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात मिळण्याची शक्यता आहे. या सुट्टीसंदर्भात निर्णय घेण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे करण्यात आली आहे. 

नेमकी कसली सुट्टी?

या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच 6 सप्टेंबर रोजी अनंत चतुर्दशी आहे. या दिवशी राज्यभर श्रीगणेश विसर्जन आहे. मात्र त्याच्या एक दिवस आधी म्हणजेच 5 सप्टेंबर रोजी म्हणजेच शुक्रवारी मुस्लीम समाजासाठी पवित्र असलेला ‘मोहम्मद पैगंबर’ यांचा जन्मदिवस आहे. या दिवशी जुलूस काढला जातो. या शोभायात्रेला ‘ईद -ए-मिलादुन नबी’चा जुलूस असं म्हणतात. मात्र हिंदू-मुस्लीम एकोप्याच्या दुष्टीने अनंत चतुर्दशीच्या एक दिवस आधी हा जुलूस काढण्याऐवजी हा जुलूस सोमवारी काढला जाणार आहे. त्यामुळेच सोमवारी सुट्टी जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

कोणी केली आहे मागणी?

‘ईद -ए-मिलादुन नबी’चे जुलूस 8 सप्टेंबर रोजी काढण्यात येणार असल्याने या दिवशी राज्य शासनाने शासकीय सुट्टी जाहीर करावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे ‘भिवंडी पूर्व’चे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

