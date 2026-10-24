/पुणेकरांना नोव्हेंबरमध्ये Extra सुट्टी? सलग चार दिवस घरच्यांसोबत घालवता येणार; नेमक्या या चार तारखा कोणत्या? विभागीय आयुक्तांच्या आदेशात काय म्हटलंय?

राज्यामधील शाळांसाठीच्या दिवाळीच्या सुट्ट्या जाहीर झाल्या असल्या तरी कार्यालयीन सुट्ट्यांसंदर्भातील संभ्रम असतानाच पुण्यात काम करणाऱ्यांसाठी एक गुड न्यूज प्रशासनानेच दिली आहे. पुण्यामध्ये दिवाळीनिमित्त देण्यात येणाऱ्या सुट्टीमध्ये एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील आदेश विभागीय आयुक्तांनी जारी केले आहेत. मूळ सुट्टीचा दिवस बदलण्यात आला आहे. नक्की कधी आहे आता नवी सुट्टी आणि काय बदल करण्यात आलाय? ही अतिरिक्त सुट्टी आहे का? नेमका याचा काय आणि कसा फायदा होणार? जाणून घेऊयात...
पुणे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या स्थानिक सुट्ट्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार, शुक्रवार 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी धनत्रयोदशीनिमित्त असलेली सुट्टी रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी ही सुट्टी सोमवार 9 नोव्हेंबर रोजी दिवाळीनिमित्त दिली जाणार आहे. ही सुट्टी स्थानिक सुट्टी म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील सुधारित आदेश विभागीय आयुक्तांनी जारी केले आहेत. ही अतिरिक्त म्हणजेट एक्स्ट्रा सुट्टीनसून 6 तारखेच्या सुट्टीऐवजी 9 तारखेला दिलेली सुट्टी आहे.
राजनैतिक सेवा विभाग निर्णय व सामान्य प्रशासन विभागाकडील दिनांक 14 मार्च 1983 च्या अधिसूचनेअन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून हे आदेश जारी केले आहेत.
6 तारखेची सुट्टी 9 तारखेला देण्यात आल्याने पुणेकरांना सलग चार दिवस सुट्टी मिळणार आहे. 7 तारखेला शनिवार आहे. त्यानंतर 8 तारखेला रविवारची सुट्टी असेल. 9 तारखेला सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. बलिप्रतिपदा तसेच पाडवा 10 नोव्हेंबरला असून या दिवशी सुट्टी असणार आहे. त्यामुळेच 7 ते 10 अशी चार दिवस मोठी सुट्टी मिळणार आहे. भाऊबीज 11 तारखेला असून यासंदर्भातील सुट्टीची घोषणा करण्यात आलेली नाही.
राज्यातील शाळांना 2 ते 14 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत 13 दिवसांची दिवाळी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. शाळांची सुट्टी 15 नोव्हेंबर रोजी संपणार असून 16 नोव्हेंबरपासून नियमित वर्ग सुरू होणार आहे. शैक्षणिक वर्ष 2026-27 च्या दुसऱ्या सत्राला 16 नोव्हेंबरपासूनच प्रारंभ होणार आहे. सुट्ट्यांच्या या अधिकृत वेळापत्रकात शाळांना परस्पर कोणताही बदल करता येणार नसून,फेरबदलासाठी शिक्षण विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील,असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
शाळांना तसेच कार्यालयांनाही चार दिवस सलग सुट्टी असल्याने आणि याच काळात विकेण्ड आल्याने सहकुटुंब दिवाळी साजरा करण्याची संधी पुणेकरांना यंदा मिळणार आहे.