Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /पुणेकरांना नोव्हेंबरमध्ये Extra सुट्टी? सलग चार दिवस घरच्यांसोबत घालवता येणार; नेमक्या या चार तारखा कोणत्या? विभागीय आयुक्तांच्या आदेशात काय म्हटलंय?

पुणेकरांना नोव्हेंबरमध्ये Extra सुट्टी? सलग चार दिवस घरच्यांसोबत घालवता येणार; नेमक्या या चार तारखा कोणत्या? विभागीय आयुक्तांच्या आदेशात काय म्हटलंय?

दिवाळीसाठी शाळांच्या सुट्ट्या आधीच जाहीर झालेल्या असताना पुण्यातील कार्यालयांसंदर्भात एक मोठा निर्णय घेण्यात आला असून याचा सर्वांनाच फायदा होणार आहे. हा निर्णय काय जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 24, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Oct 24, 2026, 10:28 AM IST
पुणेकरांना नोव्हेंबरमध्ये Extra सुट्टी? सलग चार दिवस घरच्यांसोबत घालवता येणार; नेमक्या या चार तारखा कोणत्या? विभागीय आयुक्तांच्या आदेशात काय म्हटलंय?
Image Credit: विभागीय आयुक्तांनी जारी केला आदेश (प्रातिनिधिक फोटो, एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
महाराष्ट्रासाठी 24 तास महत्त्वाचे! बंगालच्या खाडीत चक्रीवादळाचं संकट; हवामान खात्याचा 4 जिल्ह्यांना अलर्ट
2
3
4
5