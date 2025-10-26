'भाजपशी संबंधित काही प्रभावशाली...', डॉक्टर संपदा बलात्कार प्रकरणावरुन फडणवीस सरकारवर संतापले राहुल गांधी

Rahul Gandhi On Doctor Sampada Munde Case: साताऱ्यामध्ये पोलीस अधिकाऱ्याच्या छळाला कंटाळून डॉक्टर संपदा मुंडेने भाड्याच्या राहत्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याने राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. असं असतानाच आता लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधींनी या प्रकरणावरुन थेट भारतीय जनता पार्टीवर निशाणा साधत संपदाला न्याय मिळाला पाहिजे असं म्हटलं आहे. राहुल गांधींनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरुन पोस्ट करत या प्रकरणावर भाष्य केलं आहे. एकीकडे काँग्रेसकडून राज्यातील वेगवगेळ्या भागांमध्ये संपदा मुंडे प्रकरणावरुन रस्त्यावर उतरुन आंदोलनं केली जात असतानाच थेट राष्ट्रीय पातळीवर या प्रकरणाची दखल घेण्यात आल्याचं दिसत आहे.
राहुल गांधींनी, "महाराष्ट्रातील सातारा येथे छळ सहन केल्यानंतर डॉ. संपदा मुंडे यांनी केलेल्या आत्महत्येकडे ही कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाचा विवेक हादरवून टाकणारी एक शोकांतिका म्हणूनच पाहिलं पाहिजे," असं म्हटलं आहे. पुढे बोलताना राहुल गांधींनी, "इतरांचे दुःख कमी करण्याची आकांक्षा बाळगणारी एका हुशार डॉक्टर भ्रष्ट व्यवस्थेतील गुन्हेगारांच्या छळाचा बळी पडली," अशा शब्दांमध्ये खंत व्यक्त केली आहे.
"गुन्हेगारांपासून जनतेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपवण्यात आली होती त्यांनी या निष्पाप महिलेविरुद्ध सर्वात घृणास्पद गुन्हा केला. तिच्यावर बलात्कार करुन शोषण करण्यात आलं. वेगवेगळ्या वृत्तांनुसार, भाजपशी संबंधित काही प्रभावशाली लोकांनी तिच्यावर भ्रष्टाचार करण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्नही केला," असंही राहुल गांधींनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.
संपादाने केलेली आत्महत्या हे "सत्तेने संरक्षित गुन्हेगारी विचारसरणीचे सर्वात घृणास्पद उदाहरण आहे. ही आत्महत्या नाही - ही संस्थात्मक हत्या आहे," असंही राहुल गांधींनी म्हटलं आहे. "जेव्हा सत्ता गुन्हेगारांना संरक्षण देते, तेव्हा न्यायाची अपेक्षा कोण करू शकते? डॉ. संपदा यांच्या मृत्यूने या भाजप सरकारचा अमानवी आणि निर्दयी स्वभाव उघडकीस आणला आहे," असा घणाघात राहुल गांधींनी केला आहे. "न्यायाच्या या लढाईत आम्ही पीडितेच्या कुटुंबासोबत खंबीरपणे उभे आहोत. भारताच्या प्रत्येक मुलीसाठी - आता भीती नाही, आम्हाला न्याय हवा आहे," असं राहुल यांनी पोस्टच्या शेवटी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्र के सतारा में बलात्कार और उत्पीड़न से तंग आकर डॉ. संपदा मुंडे की आत्महत्या किसी भी सभ्य समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी है।
एक होनहार डॉक्टर बेटी, जो दूसरों का दर्द मिटाने की आकांक्षा रखती थी, भ्रष्ट सत्ता और तंत्र में बैठे अपराधियों की प्रताड़ना का शिकार…
बीडची रहिवासी असलेली डॉक्टर संपदा मुंडे हिने फलटण येथे गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. या प्रकरणी भाजप आमदार सुरेश धस यांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेऊन संवाद साधला. संपदाने अनेक वेळा तक्रार अर्ज केला होता. मात्र वरिष्ठ पातळीवर याची कोणीही दाखल घेतली नाही. यातील सर्वच दोषीवर कडक कारवाई करण्यात यावी. या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उद्या भेट घेणार असल्याचे आमदार सुरेश धस यांनी म्हटलं. सातारा पोलिसांनी पीडित कुटुंबाला जबाब घेण्यासाठी साताऱ्याला न बोलवता बीडमध्ये येऊन त्यांचा जबाब घ्यावा अशी देखील मागणी सुरेश धस यांनी केली. दरम्यान या आत्महत्या प्रकरणात काही राजकीय लोकांची देखील नावे पुढे येत आहेत. त्यांची ही चौकशी झाली पाहिजे. ऊसतोड मजुराच्या मुलीला न्याय मिळाला पाहिजे असे सुरेश धस यांनी म्हटलं आहे.