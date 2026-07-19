/उद्या राज्यातील डॉक्टरांचा संप, 24 तास खासगी रुग्णालये बंद, डोंबिवलीतील हल्ल्याच्या घटनेचा निषेध

डोंबिवलीच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी डॉक्टर आणि परिचारिकांना केलेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ आता इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) महाराष्ट्र शाखेने सोमवारी 24 तास राज्यातील आरोग्य सेवा पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या काळात ओपीडी सेवा देखील ठप्प राहणार असून मात्र रुग्णांसाठी आपत्कालीन सेवा, प्रसूती सेवा जीवनावश्यक उपचार सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच म्हणणं आहे की डोंबिवलीत डॉक्टर आणि परिचारिकांवर केलेला हल्ला हा डॉक्टरांच्या व्यवस्थेवर केलेला हा हल्ला आहे. तेव्हा अशा हिंसाग्रस्त वातावरणात रुग्णसेवा देणे कठीण असल्याने अशाप्रकारच्या हल्लेखोरांवर शासनाने कठोर कारवाई करावी, अशी प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालवून त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा होईल यादृष्टीने तातडीने प्रयत्न व्हावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे.
डोंबिवली येथे शास्त्रीनगर रुग्णालयात शिवसेनेच्या नगरसेवकाने डॉक्टर आणि परिचारिकांना बेदम मारहाण केली होती. यानंतर हल्लेखोरांवर शासनाने कठोर कारवाई करावी, अशी प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालवून त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा होईल यादृष्टीने तातडीने प्रयत्न व्हावेत अशी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. तसेच या प्रकरणातील राजकीय हस्तक्षेप दूर करण्यात यावा, या मागणीसाठी सोमवारी सकाळी 6 ते मंगळवारी सकाळी 6 या वेळेत काम बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे.
आयएमएच्या विविध मागण्यांवर शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेतले नाहीतर महाराष्ट्रातील आयएमएसह विविध संघटनांचे डॉक्टर 9 ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जातील, असा इशारा 'आयएमए'चे राज्य अध्यक्ष डॉ. संतोष कुलकर्णी, राज्य सचिव डॉ. विक्रांत देसाई, राज्य खजिनदार डॉ. अमोल गिते यांनी दिला आहे.
महापालिका रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ पुण्यातील इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया शाखेचे सुमारे 10 हजार डॉक्टर 20 जुलै रोजी सकाळी 6 ते 21 जुलै सकाळी 6 वाजेपर्यंत संपावर जाणार आहेत. खासगी रुग्णालये बंद राहतील, मात्र आपत्कालीन सेवा सुरू राहणार असून डॉक्टरांनी आरोपींवर कठोर कारवाई आणि रुग्णालयांमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्थेची मागणी केली आहे.