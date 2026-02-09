English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • शरद पवार ICU मध्ये दाखल? डॉक्टरांनी केलं स्पष्ट, मागील दोन-तीन दिवसांपासून..., सुप्रिया सुळेंचं WhatsApp स्टेटस चर्चेत

शरद पवार ICU मध्ये दाखल? डॉक्टरांनी केलं स्पष्ट, 'मागील दोन-तीन दिवसांपासून...', सुप्रिया सुळेंचं WhatsApp स्टेटस चर्चेत

Sharad Pawar Admitted in Hospital of Pune: शरद पवार यांना प्रकृतीच्या कारणास्तव पुण्यातील रुबी हॉल रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांना नेमकं काय झालं आहे याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 9, 2026, 05:35 PM IST
शरद पवार ICU मध्ये दाखल? डॉक्टरांनी केलं स्पष्ट, 'मागील दोन-तीन दिवसांपासून...', सुप्रिया सुळेंचं WhatsApp स्टेटस चर्चेत

Sharad Pawar Admitted in Hospital of Pune: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची तब्येत बिघडली असल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. प्रकृती बिघडल्याने त्यांना तात्काळ पुण्यातील रुबी रुग्णालयात नेण्यात आलं. दरम्यान शरद पवारांना नेमकं काय झालं आहे याची माहिती रुग्णालयातील डॉक्टर अभिजीत लोढा यांनी दिली आहे. तसंच रोहित पवार यांनी पक्षाचे कार्यकर्ते, समर्थक यांना रुग्णालयात गर्दी न करण्याची विनंती केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टरांनी काय सांगितलं?

डॉक्टर अभिजीत लोढा रुग्णालयाबाहेर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना दिलेल्या माहितीनुसार, "त्यांना कफ झाला आहे. काही दिवसांपासून शरद पवार यांना हा त्रास जाणवत असावा. शारीरिक परिश्रम झाल्यामुळे त्यांना काहीसा थकवा जाणवत होता आणि खोकला सुद्धा होता. मागील दोन ते तीन दिवसांपासून त्यांना त्रास असावा. ऑक्सिजन, ब्लड प्रेशर, सॅच्यूरेशन सर्व काही नॉर्मल आहे. आता सर्व स्थिर आहे. काळजी करण्यासारखं काही नाही". यावेळी त्यांनी शरद पवार आयसीयूत नसून, रुममध्ये आहेत असं स्पष्ट केलं आहे. 

आम्ही उपचार सुरु केले आहेत. रिपोर्ट आल्यानंतर पुढील उपचारासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यांना व्हेटिंलेटर लावण्यात आलेला नाही. दोन, तीन दिवसांत रिपोर्ट मिळेल असं ते म्हणाले आहेत. 

दरम्यान रोहित पवारांनी यावेळी म्हटलं की, "मी कार्यकर्त्यांना हॉस्पिटलला येऊ नका अशी विनंती करतो. येथे इतरही रुग्ण आहेत. पवारांची तब्येत नॉर्मल आहे. ते आयसीयूत नसून एका खासगी रुममध्ये आहेत. मी त्यांच्याशी चर्चा करुन आलो आहे. घाबरण्यासारखं काही नाही". 

पुढे त्यांनी म्हटलं की, "मागील 12-13 दिवसांपासून ते लोकांना भेटत होते, दौरा करत होते त्यामुळे शारिरीक तणाव आला असावा. त्यांना कफ झाला आहे. पुढच्या काही वेळात रिपोर्ट येतील. माझ्या माहितीप्रमाणे एखाद दोन दिवस त्यांना रुग्णालयात ठेवलं जाईल. नंतर खासगी गाडीने मुंबईला नेलं जाईल. इतर पेशंटच्या हितासाठी गर्दी करु नये. त्यांना कोणालाही भेटता येणार नाही. सर्वांना रुग्णालयाचा प्रोटोकॉल पाळावा असं आमच्या सर्वांचं म्हणणं आहे".

सुप्रिया सुळेंचं व्हॉट्सअप स्टेटस

दरम्यान सुप्रिया सुळे यांनीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शरद पवारांना काय झालं आहे याची माहिती दिली आहे. शरद पवार यांना छातीत कंजेशन झालं असून, पाच दिवस अँटिबायोटिक्स दिले जाणार आहेत असं त्यांनी सांगितलं आहे. तसंच शरद पवारांची प्रकृती उत्तम असल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी  स्पष्ट केलं आहे. सुप्रिया सुळे यांनी डॉक्टरांचे आभार मानले आहेत. 

डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आणि हॉस्पिटलच्या नियमानुसार सगळे उपचार पार पडतील असं त्यांनी स्पष्ट केलं असून, कोणालाही भेटायला सोडू नका. तुमच्या हॉस्पिटलचे सगळे नियम पाळा असं त्यांनी डॉक्टरांना सांगितलं आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
sharad pawarNCPruby hospitalशऱद पवाररुबी रुग्णालयात

इतर बातम्या

वर्गातच झाडल्या गोळ्या! मुलीची हत्या केल्यानंतर तरुणाने स्व...

भारत