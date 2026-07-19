सोमवारी होणारा डॉक्टरांचा संप तात्पुरता स्थगित, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचा निर्णय

Doctors Strike Suspended : शिवसेना शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी डोंबिवलीच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर आणि परिचारिकांना केलेल्या मारहाणीचा निषेध करण्यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) महाराष्ट्र शाखेने सोमवारी 24 तास बंद पुकारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेल्या आवाहनाला मान ठेऊन आणि रुग्णांच्या हिताला बाधा येऊ नये म्हणून डॉक्टरांचा संप तात्पुरता स्थगित केला आहे.
डोंबिवलीच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर आणि परिचारिकांना झालेल्या बेदम मारहाणी प्रकरणानंतर आरोग्य व्यवस्थेत काम करणाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या मारहाणीच्या निषेदार्थ इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) महाराष्ट्र शाखेने सोमवारी 24 तास राज्यातील आरोग्य सेवा पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. या काळात ओपीडी सेवा देखील ठप्प राहणार होती. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच म्हणणं आहे की डोंबिवलीत डॉक्टर आणि परिचारिकांवर केलेला हल्ला हा डॉक्टरांच्या व्यवस्थेवर केलेला हा हल्ला आहे. तेव्हा अशा हिंसाग्रस्त वातावरणात रुग्णसेवा देणे कठीण असल्याने अशाप्रकारच्या हल्लेखोरांवर शासनाने कठोर कारवाई करावी, अशी प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालवून त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा होईल यादृष्टीने तातडीने प्रयत्न व्हावेत अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र हा संप रद्द करावा असं मुंबई उच्च न्यायालयाने डॉक्टरांच्या संघटनेला आव्हान दिलं होतं. या आव्हानाचा मान ठेऊन डॉक्टरांचा संप तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे.
शास्त्रीनगर हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर नर्स मारहाण प्रकरणात झालेल्या डॉक्टर सृष्टी बाविस्कर यांचे वडिलांनी रमेश म्हात्रे यांच्या संदर्भात हायकोर्टाने दिलेला निर्णयानंतर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, 'उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. या निर्णयामुळे देशात कायद्याचं राज्य आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे. आरोपीला जामीन मिळाल्यानंतर डॉक्टरांमध्ये नाराजीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. डॉक्टरांना भयमुक्त वातावरणात काम करता आलं पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे'.