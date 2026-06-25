/मारुन टाकण्याची धमकी देणाऱ्या खासदार संजय दिना पाटील यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून समर्थन?

Sanjay Dina Patil : ऑन कॅमेरा पत्रकारांना शिवीगाळ करत मारुन टाकण्याची धमकी देणारे खासदार संजय दिना पाटील यांच्या खळबजनक वक्तव्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून समर्थन केल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरुन दिसून येत आहे. खासदार संजय दिना पाटील यांच्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली आहे. अशातच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना कुठेतरी त्यांना पाठीशी घातल्याचे दिसत आहे. मी या प्रकाराची सविस्तर माहिती घेतो असे ते म्हणाले. तसेच संजय दिना पाटील यांच्या या वादग्रस्त वक्तव्याचे खापर अप्रत्यक्षपणे संजय राऊत यांच्यावर फोडले आहे.
पत्रकारांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना संजय दिना पाटील यांनी अतिशय अर्वाच्च भाषा वापरली. एवढंच नव्हे तर त्यांनी पत्रकारांना मारण्याची भाषा करत मारण्याची धमकीही दिली. यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली. संजय दिना पाटील यांच्याशी माझी चर्चा झाली. त्यांनी माझाकडे भावना व्यक्त केली असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मला अपमान करायचा नव्हता पत्रकारांच्या बद्दल चुकीचे वक्तव्य करण्याची माझी इच्छा नव्हती. मात्र, दररोज जे त्यांच्यांबद्दल अपशब्द बोलतात. अतिशय नीच खालच्या दर्जाचे शब्द वापरतात याचा राग संजय दिना पाटील यांच्या मनात आहे. मी संजय दिना पाटील यांना चुकून काही अपशब्द निघाले असतील तर दिलगिरी व्यक्त करावी असा सूचना केल्या आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांविषयी जे वक्तव्य करत आहेत ही कुठली भाषा असा सवाल एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थित केला.
शिंदे गटाचे अधिकृत सरकारी धोरण
स्मशानात पाठवू
बॉम्ब टाकून मारू
पोलिस आमची काय उखडणार?
पत्रकारांचे खून करू
पाच जणांचे खून करून बसलोय आणखी खून करेन
पोलिस कमिशनरला घाबरत नाही,
संजय दिना आता आमचे सहकारी नाहीत. आमच्यासोबत होते तोवर शिस्तीत होते. पैसा आणि सत्ता किती डोक्यात जाऊ शकतो हे त्यावरून कळत आहे. या सगळ्याची उत्तरे देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यायला हवे,त्याच्या खात्यातील अधिकाऱ्यांना शिंदेचे खासदार कमी लेखत आहेत. मुली महिला लोकल मधील प्रवासी सुरक्षित नाहीत,आता धमक्या दिल्या जात आहे मग राज्याचे गृहखाते कोणाला सुरक्षा देत आहे. वाय प्लस सुरक्षा यासाठी दिल्या आहेत का,पत्रकार सुरक्षा कायदा येत नाही, देवेंद्र जी याची सर्व उत्तरे द्या. संजय दिना घाबरले आहेत, हिंसक जेवढा होते तेव्हा घाबरतो,पैसे कंटेनर ने आलेली आहेत,मानसिक संतुलन बिघडले आहे,त्याची भुर्दंड पत्रकारांना का? सभागृहात या प्रश्नावर न्याय मिळाला पाहिजे. गृहखात्याचा वचक राहिलेला नाही खासदार असे उघडपणे पाच लोकांना मारले असे म्हणत आहेत, मग हे लोक कोण आहेत मारलेल. आमच्याकडे असताना बुरखा पाघरून होते का? सरकारला शेतकऱ्यांबाबत काय कोणाचेच काही घेणे देणे डी लिमिटेशन झाले की भाजप या खासदारांना विचारणार नाही. आम्हाला कोणाचे बंधन राहिले नाही.