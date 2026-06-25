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मारुन टाकण्याची धमकी देणाऱ्या खासदार संजय दिना पाटील यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून समर्थन?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून खासदार संजय दिना पाटील यांच्या खळबजनक वक्तव्याचे समर्थन  केल्याचे दिसत आहे. मारुन टाकण्याची धमकी देणाऱ्या खासदार संजय दिना पाटील यांच्या खळबजवक वक्तव्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 25, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:48 PM IST
मारुन टाकण्याची धमकी देणाऱ्या खासदार संजय दिना पाटील यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून समर्थन?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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