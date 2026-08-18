/एकनाथ शिंदेंची मुख्यमंत्रीपदाची आशा अजूनही कायम? बड्या नेत्याच्या विधानाने साऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या; भविष्यात काय होणार?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुख्यमंत्रीपदाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सध्या महायुती सरकारचे नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस करत असून एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री आहेत. मात्र, पुढील विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे संख्याबळ वाढल्यास मुख्यमंत्रीपदावर दावा करण्याची शक्यता शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे महायुतीतील भविष्यातील सत्तासमीकरणांबाबत राजकीय चर्चेला पुन्हा उधाण आले आहे.
प्रताप सरनाईक यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्येक सामान्य शिवसैनिकाची इच्छा असते की आपल्या पक्षाचा नेता महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री व्हावा. शिवसेनेतील अनेक नेत्यांचीही अशीच भावना असून एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावे, अशी पक्षातील कार्यकर्त्यांची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाची इच्छा शिवसेनेत अजूनही कायम असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसून येते.
2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री झाले होते. त्यानंतर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश मिळाले. भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरल्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली, तर एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे सध्याच्या सत्तावाटपात मुख्यमंत्रीपद भाजपकडे आहे.
मुख्यमंत्री कोणत्या पक्षाचा असावा, यासाठी महायुतीमध्ये एक महत्त्वाचा निकष असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. ज्या पक्षाकडे अधिक आमदारांचे संख्याबळ असेल, त्या पक्षाला मुख्यमंत्रीपद देण्याची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. म्हणजेच सध्याच्या परिस्थितीत भाजपकडे असलेले अधिक संख्याबळ मुख्यमंत्रीपदासाठी निर्णायक ठरते, अशी त्यांची मांडणी आहे.
पुढील विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला सध्यापेक्षा अधिक यश मिळाले आणि पक्षाचे आमदार वाढले, तर मुख्यमंत्रीपदावर दावा करण्याचा अधिकार पक्षाकडे राहील, असे सरनाईक यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा तातडीचा दावा करण्याऐवजी भविष्यातील विधानसभा निवडणुकीतील कामगिरीला महत्त्व दिल्याचे दिसते.
मुख्यमंत्रीपदावरील आधीच्या वक्तव्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केलेल्या प्रतिक्रियेबाबतही सरनाईक यांना प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी आव्हाड यांच्यावर उपरोधिक टिप्पणी केली. मंत्रीपद नसल्यामुळे ते नाराज असतील, अशी आपल्याला कल्पना नव्हती, असे सांगत त्यांनी राजकीय टोला लगावला. आव्हाड यांनी महायुतीत प्रवेश केल्यास त्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबतही सरनाईक यांनी भाष्य केले.
सरनाईकांच्या वक्तव्याचा अर्थ शिवसेनेने सध्याच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी महायुतीत संघर्ष सुरू केला आहे, असा थेट काढता येत नाही. मात्र, पुढील विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे संख्याबळ वाढल्यास मुख्यमंत्रीपदाचा दावा केला जाऊ शकतो, ही भूमिका त्यांनी स्पष्टपणे मांडली आहे. त्यामुळे आगामी काळात महायुतीतील जागावाटप, निवडणूक निकाल आणि आमदारांचे संख्याबळ हे मुख्यमंत्रीपदाच्या समीकरणात महत्त्वाचे घटक ठरणार आहेत. सध्या मात्र देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अशीच राज्यातील सत्ता रचना आहे.