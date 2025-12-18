English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मृत डॉल्फिनला सहकाऱ्यांनी पाठीवरून नेले; कोकणातल्या समुद्रात दिसलं मन हेलावणार दृश्य! पर्यटक भावुक

Dolphin Viral Video: निसर्गात अनेकदा असं काही तरी बघायला मिळतं की ते दृश्य बघून आश्चर्यचकित होयला होता. असंच एक दृश्य कोकणातल्या  सिंधुदुर्ग जिल्यातील मालवण येथे बघायला मिळालं. याचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.       

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 18, 2025, 09:45 AM IST
मृत डॉल्फिनला सहकाऱ्यांनी पाठीवरून नेले; कोकणातल्या समुद्रात दिसलं मन हेलावणार दृश्य! पर्यटक भावुक
Dolphin Viral Video

Kokan News: निसर्गाच्या अदृश्य धारेत एक सुंदर दृश्य घडले जे पाहून सर्वच पर्यटकांची मनं गहिवरून गेली. समुद्राच्या अथांग पाण्यात केवळ लाटांचा थरार , तर त्यात एक भावनांचा ओलावा असतो, जो आपल्या साक्षीने केवळ निसर्ग प्रेमींनाच कळतो. कोकणातल्या  सिंधुदुर्ग जिल्यातील मालवण  मधील तळाशीलच्या समुद्रात मंगळवारी (16 डिसेंबर) घडलेली एक अत्यंत हृदयस्पर्शी घटना याचे उत्तम उदाहरण ठरली. एका मृत पावलेल्या छोट्या डॉल्फिनला वाचवण्याचा त्याच्या सहकाऱ्यांचा प्रयत्न आणि अखेर एका मोठ्या डॉल्फिनने त्याला आपल्या पाठीवर घेत केलेले स्नेहपूर्ण अंतिम प्रयत्न हे दृश्य पर्यटकांच्या डोळ्यांत पाणी आणणारे होते.

मृत डॉल्फिनला वाचवण्याचा प्रयत्न

तळाशीलच्या किनाऱ्यापासून काही अंतरावर समुद्रात एका छोट्या डॉल्फिनचा मृत देह तरंगताना दिसला. त्याचवेळी इतर डॉल्फिन्सनी लगेचच त्याच्या मदतीसाठी धाव घेतली. या दृश्याने तेथे उपस्थित असलेल्या पर्यटकांना थांबवले आणि ते अवाक झाले. डॉल्फिन्स ही अत्यंत संवेदनशील प्राणी आहेत, आणि आपल्या सहकाऱ्याच्या मृत्यूने ते खूप व्याकुळ होतात, हे सर्वच जण जाणतात. मात्र, तळाशीलच्या समुद्रात मात्र या प्राण्यांनी एक अत्यंत हृदयस्पर्शी नाते दाखवले. जेव्हा डॉल्फिन्सने आपल्या छोट्या सहकाऱ्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांच्याकडून एक ठराविक धडपड दिसली. परंतु, सगळे प्रयत्न असफल झाल्यावर एक मोठ्या डॉल्फिनने त्या मृत पिलाला आपल्या पाठीवर घेतले आणि लाटांमधून त्याला पुढे नेण्यास प्रारंभ केला. हे दृश्य मानवी अंत्ययात्रेसारखेच असं म्हणता येईल. एका प्राण्याने आपल्या साथीदाराच्या मृत देहाला वाचवण्यासाठी केलेले हे अंतिम प्रयत्न पाहून उपस्थित पर्यटक थांबले आणि गहिवरले.

ग्रामविकास मंडळाचे अध्यक्ष संजय केळुसकर यांनी या दृश्याचे थोडक्यात वर्णन करताना सांगितले की, "हे दृश्य अगदी मानवी अंत्ययात्रेसारखेच होतं. जिथे एक प्राणी दुसऱ्याला अखेरचा आदर देण्यासाठी प्रयत्न करत होता." या घटनेने दर्शवले की निसर्ग आणि त्यातील प्राणी केवळ शारीरिक अस्तित्वावरच नाही, तर त्यांच्यातही एक गहिरा भावनिक बंध असतो.

दिसल्या भावना 

प्राण्यांनाही आपल्या आप्तांच्या निधनामुळे दुःख होतं, हे या घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं. डॉल्फिनचा हा प्रयत्न पाहून होडीतील पर्यटकही काही काळ काहीच बोलूही शकले नाहीत. तेथील निसर्गाचा गहिरा आणि संवेदनशील नात सर्वांना गहिवरून गेले. प्रत्येक पर्यटक या घटनेने भावुक झाला होता, आणि त्याने असे म्हटले की, डॉल्फिनमध्ये असलेली संवेदनशीलता पाहून ते प्रथमच इतक्या जवळून जाणवली.

बघा व्हायरल व्हिडीओ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

 

पर्यटकांचा अनुभव

काही पर्यटकांनी सांगितले की, " आज आम्ही त्या डॉल्फिनचा समर्पण आणि त्याच्या भावनांचा अनुभव घेतला. तो एक पवित्र क्षण होता, जो कोणताही शब्द व्यक्त करु शकत नाही." माणसांनाही हेलावून टाकणारी ही घटना त्यांना आयुष्यभर लक्षात राहील.

निसर्गाचा नवा चेहरा 

या घटनेने निसर्गाच्या वेगळ्या आयामाचा अनुभव दिला. डॉल्फिनच्या असामान्य नात्याने केवळ पर्यटकांना नाही, तर सर्व प्राण्यांच्या संवेदनशीलतेला देखील एक नवा दृष्टिकोन दिला. या घटनेने जणू निसर्गाच्या प्रेमात जपलेली संवेदनशीलता आणि त्यांच्यातील बंध आपल्या समोर ठेवला.

