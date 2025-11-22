English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'सत्तेसाठी नाही तर...', भाजपमध्ये इनकमिंग करणाऱ्या रविंद्र चव्हाणांना मोठा धक्का, निकटवर्तीयाने सोडली साथ!

Yogendra Bhoir: रविंद्र चव्हाणांचे निकटवर्तीय असलेल्या योगेंद्र भोईर यांनाच पक्षात प्रवेश दिलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 22, 2025, 04:20 PM IST
योगेंद्र भोईर

Yogendra Bhoir: स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच पालिका निवडणुच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय नेत्यांचे इनकमिंग आऊटगोइंग सुरु आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पार्श्वभुमीवर राजकीय पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरु आहे. मंत्री दादा भुसेंविरुद्ध निवडणूक ढललेल्या अद्वैत हिरे आणि संजय शिरसाटांविरुद्ध निवडणूक लढलेल्या राजू खरेंचा भाजपात प्रवेश झाला. त्यामुळे महायुतीमधील वाद चव्हाट्यावर आला. दुसरीकडे रायगडमध्येही फोडाफोडीचं राजकारण पाहायला मिळालं.सुनिल तटकरे यांना मंत्री भरत गोगावले यांचा मोठा धक्‍का देत मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मतदार संघात राष्ट्रवादी काँग्रेसला भगदाड पाडलंय. म्हसळा नगरपंचायत नगराध्यक्षांसह नऊ नगरसेवक यांचा शिवसेनेत प्रवेश झालाय. दरम्यान आता ठाकरेंच्या शिवसेनेने डोंबिवलीत भाजपला धक्का दिला. रविंद्र चव्हाणांचे निकटवर्तीय असलेल्या योगेंद्र भोईर यांनाच पक्षात प्रवेश दिलाय. 

कोण आहेत योगेंद्र भोईर?

योगेंद्र भोईर हे 2018 पासून राजकारणात सक्रीय आहेत. रविंद्र चव्हाण यांचे निकटवर्तीय. जिल्हा सचिव म्हणून कार्यरत होते. डोंबिवलीत भाजपमध्ये इनकमिंग चालू असताना योगेंद्र भोईर यांनी निर्णय का घेतला? अशी चर्चा आहे. गेले काही दिवस योगेंद्र यांच्या नाराजीची चर्चा होती. पण भाजपला त्यांची नाराजी दूर करण्यात अपयश आले. तसेच योगेंद्र भोईर यांच्या प्रवेशानंतर शिवसेना ठाकरे गटात आनंदाचे वातावरण आहे. शेकडो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत योगेंद्र भोईर यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला.

काय म्हणाले योगेंद्र भोईर?

बदल हा निसर्गाचा नियम आहे. त्याप्रमाणे प्रगतीसाठी आपल्याला नेहमीच स्वतःमध्ये बदल करत राहावे लागतात. माझ्या आयुष्यतील कठीण असा निर्णय मला आज घ्यावा लागला तो म्हणजे भाजप परिवारामधून आज मी बाहेर पडलोय, असे योगेंद्र भोईर म्हणाले. रवींद्र चव्हाण यांच्या मागर्दर्शनाखाली नेहमीच नवनवीन गोष्टी आयुष्यात शिकायला मिळाल्या. त्यांचा सहवास मला माझ्या राजकीय वाटचालीमध्ये लाभला हा आनंद कायम मला प्रेरणा देत राहील. मात्र ते म्हणतात ना कुठे पोहचायचं असेल तर कुठून तरी निघावं लागत म्हणूनच माझ्या वैयक्तीत पातळीवर निर्णय घेऊन मी भाजपाची साथ सोडल्याचे भोईर म्हणाले. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये माझी राजकीय वाटचाल सुरु ठेवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

FAQ 

१. प्रश्न: योगेंद्र भोईर कोण आहेत?

उत्तर: योगेंद्र भोईर हे डोंबिवलीतील भाजपचे सक्रिय कार्यकर्ते आणि मंत्री रवींद्र चव्हाण यांचे निकटवर्तीय आहेत. २०१८ पासून ते राजकारणात सक्रिय असून कल्याण जिल्हा भाजपचे सचिव म्हणून कार्यरत होते.

२. प्रश्न: योगेंद्र भोईर यांनी भाजप सोडून ठाकरे गटाच्या शिवसेनेत प्रवेश का घेतला?

उत्तर: गेल्या काही दिवसांपासून योगेंद्र भोईर यांच्या भाजपमधील नाराजीच्या चर्चा होत्या. पक्षाला त्यांची नाराजी दूर करता आली नाही. त्यामुळे त्यांनी वैयक्तिक पातळीवर निर्णय घेऊन भाजप सोडला आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यांनी याला “प्रगतीसाठी बदल” असा अर्थ दिला.

३. प्रश्न: योगेंद्र भोईर यांच्या शिवसेना प्रवेशामुळे डोंबिवलीत भाजपला कितपत धक्का बसला?

उत्तर: रवींद्र चव्हाण यांचे अत्यंत निकटवर्तीय आणि जिल्हा सचिव असलेल्या योगेंद्र भोईर यांचा पक्षांतर्गत बंडखोरपणा आणि ठाकरे गटात जाणे, हे आगामी डोंबिवली-कल्याण महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपला मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. ठाकरे गटात मात्र त्यांच्या प्रवेशाने आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

