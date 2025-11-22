'सत्तेसाठी नाही तर...', भाजपमध्ये इनकमिंग करणाऱ्या रविंद्र चव्हाणांना मोठा धक्का, निकटवर्तीयाने सोडली साथ!

Yogendra Bhoir: स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच पालिका निवडणुच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय नेत्यांचे इनकमिंग आऊटगोइंग सुरु आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पार्श्वभुमीवर राजकीय पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरु आहे. मंत्री दादा भुसेंविरुद्ध निवडणूक ढललेल्या अद्वैत हिरे आणि संजय शिरसाटांविरुद्ध निवडणूक लढलेल्या राजू खरेंचा भाजपात प्रवेश झाला. त्यामुळे महायुतीमधील वाद चव्हाट्यावर आला. दुसरीकडे रायगडमध्येही फोडाफोडीचं राजकारण पाहायला मिळालं.सुनिल तटकरे यांना मंत्री भरत गोगावले यांचा मोठा धक्का देत मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मतदार संघात राष्ट्रवादी काँग्रेसला भगदाड पाडलंय. म्हसळा नगरपंचायत नगराध्यक्षांसह नऊ नगरसेवक यांचा शिवसेनेत प्रवेश झालाय. दरम्यान आता ठाकरेंच्या शिवसेनेने डोंबिवलीत भाजपला धक्का दिला. रविंद्र चव्हाणांचे निकटवर्तीय असलेल्या योगेंद्र भोईर यांनाच पक्षात प्रवेश दिलाय.
योगेंद्र भोईर हे 2018 पासून राजकारणात सक्रीय आहेत. रविंद्र चव्हाण यांचे निकटवर्तीय. जिल्हा सचिव म्हणून कार्यरत होते. डोंबिवलीत भाजपमध्ये इनकमिंग चालू असताना योगेंद्र भोईर यांनी निर्णय का घेतला? अशी चर्चा आहे. गेले काही दिवस योगेंद्र यांच्या नाराजीची चर्चा होती. पण भाजपला त्यांची नाराजी दूर करण्यात अपयश आले. तसेच योगेंद्र भोईर यांच्या प्रवेशानंतर शिवसेना ठाकरे गटात आनंदाचे वातावरण आहे. शेकडो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत योगेंद्र भोईर यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला.
बदल हा निसर्गाचा नियम आहे. त्याप्रमाणे प्रगतीसाठी आपल्याला नेहमीच स्वतःमध्ये बदल करत राहावे लागतात. माझ्या आयुष्यतील कठीण असा निर्णय मला आज घ्यावा लागला तो म्हणजे भाजप परिवारामधून आज मी बाहेर पडलोय, असे योगेंद्र भोईर म्हणाले. रवींद्र चव्हाण यांच्या मागर्दर्शनाखाली नेहमीच नवनवीन गोष्टी आयुष्यात शिकायला मिळाल्या. त्यांचा सहवास मला माझ्या राजकीय वाटचालीमध्ये लाभला हा आनंद कायम मला प्रेरणा देत राहील. मात्र ते म्हणतात ना कुठे पोहचायचं असेल तर कुठून तरी निघावं लागत म्हणूनच माझ्या वैयक्तीत पातळीवर निर्णय घेऊन मी भाजपाची साथ सोडल्याचे भोईर म्हणाले. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये माझी राजकीय वाटचाल सुरु ठेवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
उत्तर: योगेंद्र भोईर हे डोंबिवलीतील भाजपचे सक्रिय कार्यकर्ते आणि मंत्री रवींद्र चव्हाण यांचे निकटवर्तीय आहेत. २०१८ पासून ते राजकारणात सक्रिय असून कल्याण जिल्हा भाजपचे सचिव म्हणून कार्यरत होते.
उत्तर: गेल्या काही दिवसांपासून योगेंद्र भोईर यांच्या भाजपमधील नाराजीच्या चर्चा होत्या. पक्षाला त्यांची नाराजी दूर करता आली नाही. त्यामुळे त्यांनी वैयक्तिक पातळीवर निर्णय घेऊन भाजप सोडला आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यांनी याला “प्रगतीसाठी बदल” असा अर्थ दिला.
३. प्रश्न: योगेंद्र भोईर यांच्या शिवसेना प्रवेशामुळे डोंबिवलीत भाजपला कितपत धक्का बसला?
उत्तर: रवींद्र चव्हाण यांचे अत्यंत निकटवर्तीय आणि जिल्हा सचिव असलेल्या योगेंद्र भोईर यांचा पक्षांतर्गत बंडखोरपणा आणि ठाकरे गटात जाणे, हे आगामी डोंबिवली-कल्याण महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपला मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. ठाकरे गटात मात्र त्यांच्या प्रवेशाने आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.