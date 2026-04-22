'पैसे देतो, लॉजवर भेट!' अनोखळी नंबरवरुन आलेला मेसेज तरुणीने घरच्यांना दाखवला अन्..; डोंबिवलीतला थरार

Dombivli Crime News: तरुणीला वारंवार मेसेज, कॉल करून पैशांचे आमिष दाखवून लॉजवर बोलावणाऱ्या तरुणाला तरुणीच्या नातेवाईकांसह हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी फिल्मी स्टाईलने पकडले. त्याला चांगलाच इंगा दाखवत राम नगर पोलिसांच्या ताब्यात दिले. रामनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत या विकृत तरुणाला अटक केली आहे. जावेद खान असं या तरुणाचे नाव असून तो मुंब्रा येथे राहणार आहे.
सदर पीडित तरुणी वांगणी येथे राहत असून कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत आहे. 19 एप्रिल रोजी या तरुणीला अनोळखी नंबरवरून व्हाट्सअपवर मेसेज आला. समोरचा अज्ञात इसम तिच्याशी व्हाट्सअप वर चॅटिंग करण्याचा प्रयत्न करत होता. दुसऱ्या दिवशी या व्यक्तीने विविध नंबरवरून तिला मेसेज करणे सुरू केले. इतकेच नव्हे तर पैशांचे आमिष दाखवून तिला भेटण्यासाठी बोलावण्याचा प्रयत्न केला. तिने नकार देत दुर्लक्ष केल्यानंतरही हा तरुण तिला वारंवार मेसेज करत त्रास देत होता. घडलेल्या प्रकारामुळे या तरुणाला अद्दल घडवण्याचे तरुणीने ठरवले तिने याबाबत आपल्या नातेवाईकांना माहिती दिली.
नातेवाईकांच्या सांगण्यावरून तरुणीने जावेदला डोंबिवलीत एका ठिकाणी भेटायला बोलावले. ठरल्याप्रमाणे जावेद ठिकाणी चार चाकी गाडी घेऊन आला. सुरुवातीला त्यांनी तरुणीला पुढे येण्यास सांगितले. काही अंतरावर जाऊन त्याने तरुणीला गाडीत बसण्यासाठी जबरदस्ती केली. याच वेळी त्यांच्या मागावर असलेल्या तरुणीच्या नातेवाईकांनी आणि हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी जावेदला पकडून चोप दिला. जावेदला त्यांनी रामनगर पोलिसांच्या ताब्यात दिले. रामनगर पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल करत जावेद खान याला अटक केली. याप्रकरणी पुढील तपास पोलीस करत आहेत. या घटनेमुळे तरुणीने दाखवलेल्या प्रसंगावधान आणि धाडसाचे सर्व स्तरातुन कौतुक होत आहे. स्थानिक आमदार राजेश मोरे यांनी आरोपीला कठोर शासन करण्याची मागणी केली आहे. तसेच सामाजिक कार्यकर्ते संदीप चव्हाण यांनीही आरोपीला पोलिसांनी कठोर शिक्षा करावी असं म्हटलं आहे.
दरम्यान, दुसरीकडे मुंबई पोलिसांनी महिलांना फसवणाऱ्या एका भोंदू फकीराला अटक केली आहे. हा फकीर बाबा महिलांना त्यांच्या समस्या सांगून उपचाराच्या नावाखाली आधी बेशुद्ध करायचा आणि नंतर त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. फकीर बाबांचे नाव इरफान नियाज अहमद आहे. 34 वर्षीय इरफान नियाज अहमद मूळचा बहराइच, उत्तर प्रदेशचा आहे. तो गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईत राहत असून स्वतःला फकीर बाबा म्हणवतो आणि उपचाराच्या नावाखाली महिलांचा विनयभंग करतो. या फकीराने कांदिवलीत राहणाऱ्या एका स्त्रीला स्वतःची बाबा म्हणून ओळख करून दिली. मला माहित आहे की तुमचे पती आता या जगात नाहीत. तुझ्यावर दोष आहे. हा दोष दूर करण्यासाठी एक पद्धत अवलंबावी लागेल. त्यानंतर बाबांनी त्या स्त्री आणि तिच्या दोन मुलींसोबत विधी करायला सुरुवात केली, ज्यामध्ये तिघीही बेशुद्ध पडल्या. त्यानंतर फकिराने एका मुलीचा विनयभंग केला. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर, कांदिवली पोलिसांनी फकीरविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 74, 78, 123, 3 (2) अंतर्गत एफआयआर नोंदवून त्याला 13 तारखेला अटक केली.