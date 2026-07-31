महाराष्ट्र हादरला! डोंबिवलीत अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार, तिघांना अटक

डोंबिवली क्राईम : डोंबिवलीत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. एका अल्पवयीन मुलीवर तिघांनी सामूहिक अत्याचार केला आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात तिघांना डोंबिवली मानपाडा पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून पुढील तपास सुरू केला आहे.
डोंबिवली पूर्वेतील मानपाडा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत एका 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलगी घरातून बेपत्ता झाली होती. घरात वाद झाल्याने ती एका व्यक्तीसोबत ती घरातून निघून गेली. बदलापूर कटाई रस्त्यावर एका हॉटेलला जेवण घेण्यासाठी गेली असता या अल्पवयीन मुलीकडे पैसे नसल्याने हॉटेल चालकांनी तिला काही खायला दिले.
हॉटेल चालक अंगूर ठाकूर, याने अल्पवयीन मुलीच्या मदत करण्याच्या नावाखाली तिच्या विश्वास संपादन केला. त्यानंतर अंगूर ठाकूर, यांनी या परिसरात राहणाऱ्या दोन अल्पवयीन तरुणांसोबत या मुलीची ओळख करून दिली. अल्पवयीन मुलीने या तिघांना आपली व्यथा सांगितली. ती तिच्या नातेवाईकांच्या घरातून निघून आली आहे.
या तिघांनी तिला कामावर लावून देतो आणि राहायला घर पण देतो असे सांगून एका निर्जन ठिकाणी नेऊन सामूहिक अत्याचार केला.दरम्यान त्यानंतर नराधमांनी या मुलीला रस्त्यावर सोडून दिले. ही मुलगी कुळगाव बदलापूर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत पोहोचली, त्या ठिकाणी काही नागरिकांनी या मुलीला पोलिसांच्या ताब्यात दिले. या मुलीने घडलेला प्रकार पोलिसांना सांगितले. घरातून निघून गेल्याने मानपाडा पोलीस स्टेशनमध्ये या संदर्भात अपहरणाच्या गुन्हा दाखल होता. त्यामुळे याची माहिती मानपाडा पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्र फिरवले आणि तिन्ही नराधमांना ताब्यात घेतले. या प्रकरणी आरोपी अंगूर ठाकूर, याला कल्याण कोर्टात तर इतर दोघांना बाल न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. मात्र या घटनेमुळे परत एकदा महिलांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे.
17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला लग्नाच आमिष देऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करून बेकायदेशीर गर्भपात केल्याबद्दल कासा पोलीस ठाण्यात आरोपी विरोधात विविध कलमां अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. देविदास ठाकरे असं या आरोपीच नाव असून त्यांनी पीडित अल्पवयीन मुलीला लग्नाचं आमिष देऊन तिच्यासोबत वारंवार शरीर संबंध ठेवले. यानंतर या अल्पवयीन मुलीचा कासा येथील एका खाजगी डॉक्टरच्या मदतीने बेकायदेशीर गर्भपात करण्यात आला. या घटनेमुळे पालघर मध्ये सुरू असलेल्या बेकायदेशीर गर्भपातांचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. विशेष म्हणजे मुलगी अल्पवयीन असताना देखील मुलीच्या कुटुंबीयांची कोणतीही परवानगी न घेताच मुलाच्या कुटुंबाची परवानगी घेऊन या डॉक्टरने गर्भपात केला असल्याने जिल्ह्यात बेकायदेशीर गर्भपात राजरोसपणे सुरू असल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे. विशेष म्हणजे गर्भपात करणारा डॉक्टर हा वानगाव येथील शासकीय रुग्णालयात देखील वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असल्याचं समोर आल आहे. या प्रकरणात पालघरच्या कासा पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असली तरी देखील बेकायदेशीर गर्भपात करणाऱ्या डॉक्टर विरोधात पोलीस काय कारवाई करतात हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे.