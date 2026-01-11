निवडणुकीआधी डोंबिवलीत भाजपकडून पैसे वाटप? एकनाथ शिंदेंच्या उमेदवाराने रंगेहाथ पकडलं

Dombivli Election: निवडणुकीला काही दिवस उरले असताना विविध घटना समोर येऊ लागलेयत. डोंबिवलीच्या तुकाराम नगर परिसरामध्ये धक्कादायक प्रकार समोर आलायं. येथे एकाच्या घरी पैशांचं घबाड सापडलंय. एकनाथ शिंदेंच्या उमेदवाराने हा प्रकार उघडकीस केलाय. विशेष म्हणजे यात भाजपच्या उमेदवारावर गंभीर आरोप करण्यात आलाय. महायुतीत एकत्र असणारे दोन पक्ष डोंबिवलीत वेगळे लढतायत. अशा प्रकरणामुळे निवडणूक किती गंभीर वळणावर पोहोचलीय हे स्पष्ट झाले आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
डोंबिवलीत पैसे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप शिंदेंच्या शिवसेनेकडून करण्यात आलाय. याप्रकरणी पोलिसांनी तीन जणांना ताब्यात घेतलंय. डोंबिललीत प्रचारादरम्यान पैसे वाटप केल्याचा आरोप शिवसेनेच्या उमेदवाराने केलाय.डोंबिवली तुकाराम नगर परिसरातील दशरथ भुवन परिसरातून हा प्रकार समोर आलाय. भाजपकडून तीन हजार रुपयाची पाकीट वाटण्यात आली. जी नागरिकांच्या घरी सापडल्याचे आरोप करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शिवसेनेचे उमेदवार नितीन पाटील आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी पैसे वाटणाऱ्याना रंगेहाथ हात पकडले आहे. निवडणूक आयोगाचे पथक व पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहे. दशरथ भुवन परिसरात भाजपकडून तीन हजार रुपयांचं पाकिट वाटल्याचा आरोप करण्यात आलाय. शिवसेनेचे उमेदवार नितीन पाटील आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी पैसे वाटणा-यांना रंगेहाथ पकडले.निवडणूक आयोगाचे पथक घटनास्थळी दाखल झालेत.