Dombivli Local Accident: 'लोकल'बळी सोहमबाबत अनेक प्रश्न अनुत्तरितच; CCTV फुटेजमध्ये नेमकं काय?

Soham Kathre: डोंबिवली परिसरात घडलेल्या एका दुर्दैवी घटनेने संपूर्ण शहर हळहळले आहे. बारावीच्या परीक्षेला जात असताना एका विद्यार्थ्याचा लोकल प्रवासादरम्यान मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली आणि अनेकांना हादरा बसला. रोज हजारो विद्यार्थी आणि नोकरदार ज्या गर्दीच्या लोकलमधून प्रवास करतात, त्याच प्रवासाने एका कुटुंबाचा आधार हिरावून घेतला. या घटनेनंतर रेल्वे सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. नेमके काय घडले, याबाबत अजूनही अनेक गोष्टी स्पष्ट झालेल्या नाहीत.
सोहम कठरे प्रकरणाची चौकशी सुरू
डोंबिवलीत राहणारा विज्ञान शाखेचा विद्यार्थी सोहम कठरे हा बारावीच्या परीक्षेसाठी सकाळी घरातून निघाला होता. मंगळवारी सकाळी सुमारे 10:15 वाजण्याच्या सुमारास प्रवास करताना तो धावत्या लोकलमधून खाली पडल्याची माहिती मिळाली. या घटनेनंतर ठाणे लोहमार्ग पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. त्याने नेमकी कोणती ट्रेन पकडली होती आणि अपघाताच्या वेळी डब्यात किती गर्दी होती, याची माहिती गोळा केली जात आहे.
सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी
घटनेचा उलगडा करण्यासाठी पोलिसांनी डोंबिवली आणि मुंब्रा स्थानकांवरील कॅमेऱ्यांची नोंद तपासण्यास सुरुवात केली आहे. सोहम ज्या लोकलमध्ये चढला त्या वेळची परिस्थिती, प्लॅटफॉर्मवरील गर्दी आणि पुढे प्रवासादरम्यान काय घडले याचा मागोवा घेतला जात आहे. मात्र गर्दी आणि हालचालींमुळे स्पष्ट चित्र मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगितले जात आहे.
प्रत्यक्षदर्शीं काय म्हणाले?
प्रवासादरम्यान इतर प्रवाशांनी काही पाहिले का, याची माहिती मिळवण्यासाठी पोलिसांनी स्वतंत्र पथक तयार केले आहे. सोहम दरवाज्याजवळ उभा होता का किंवा ढकलाढकली झाली का, याबाबत चौकशी सुरू आहे. घटनेचे नेमके कारण समजण्यासाठी रेल्वेतील सहप्रवाशांचा शोध घेतला जात आहे.
अपघातानंतर सोहमच्या पालकांनी ओळख पटवून त्याचा मृतदेह ताब्यात घेतला. त्यानंतर कुटुंबीयांनी सातारा येथे त्याच्यावर अंत्यसंस्कार केले. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून मित्र आणि नातेवाईकांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे.
काही प्रश्न अजूनही अनुत्तरित
बुधवारपर्यंत तपासात मोठी प्रगती झालेली नाही. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याने पोलिस अधिक तपशील गोळा करत आहेत. नेमके अपघात कसा झाला, गर्दी किती होती आणि तो लोकलमधून कसा खाली पडला, हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत. या घटनेनंतर गर्दीच्या लोकल प्रवासातील सुरक्षेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.