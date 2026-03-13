English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गॅस सिलेंडर मिळवण्याच्या नादात ही चूक करु नका, डोबिंवलीमधील महिलेसोबत काय घडलं पाहा

Dombivli Gas Cylinder Fraud: सध्या देशभरात LPG गॅसच्या तुटवड्यामुळे गोंधळ उडाला आहे. यादरम्यान कित्येक नागरिक गॅस संबंधित स्कॅमचा भोग बनत आहेत. डोंबिवलीमध्ये एक अशीच घटना घडली. नेमकं काय घडलं पहा आणि सावध व्हा...

प्रिती वेद | Updated: Mar 13, 2026, 02:14 PM IST
(photo Credit- AI)

Dombivli Gas Cylinder Shortage: डोंबिवलीत गॅस कनेक्शन बंद होण्याची भीती दाखवून सायबर फसवणुकीचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एलपीजी गॅस तुटवड्याच्या चर्चेमुळे नागरिक आधीच चिंतेत असताना भामट्यांनी याच परिस्थितीचा गैरफायदा घेत एका नोकरदार महिलेची जवळपास 3 लाख रुपयांची फसवणूक केली. बनावट मेसेज, लिंक आणि फोन कॉलच्या माध्यमातून ही रक्कम काढून घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. डोंबिवलीतील सुनीलनगर परिसरात राहणाऱ्या स्मिता राणे यांनी याबाबत रामनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली असून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. 

एलपीजी तुटवड्याच्या भीतीचा गैरफायदा

गेल्या काही दिवसांपासून जागतिक स्तरावर अमेरिका आणि इराणमधील तणावामुळे गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशा चर्चा सुरू आहेत. भारतातही एलपीजी गॅस कमी होण्याच्या बातम्यांमुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण आहे. याच पार्श्वभूमीवर सायबर भामटे सक्रिय झाले आहेत.

डोंबिवलीतील सुनीलनगर येथे राहणाऱ्या स्मिता राणे यांच्या कुटुंबालाही अशाच एका मेसेजमुळे मोठा आर्थिक फटका बसला. गॅस बिल अपडेट न केल्यास कनेक्शन बंद होईल असा इशारा देणारा एसएमएस त्यांच्या पतीच्या मोबाईलवर आला आणि तेथूनच या फसवणुकीची सुरुवात झाली.

‘गॅस बिल अपडेट करा, नाहीतर कनेक्शन बंद’

मेसेजमध्ये लिहिले होते, “तुम्ही भरलेले महानगर गॅसचे देयक आमच्याकडे दिसत नाहीये, त्वरित अपडेट न केल्यास गॅस जोडणी बंद होईल.” एलपीजी तुटवड्याच्या चर्चेमुळे घाबरलेल्या स्मिता राणे यांनी लगेच त्या मेसेजमधील नंबरवर संपर्क साधला.

फोनवर बोलणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःला गॅस कंपनीचा प्रतिनिधी असल्याचे सांगितले. तांत्रिक कारणामुळे बिल दिसत नसल्याचे सांगत त्याने ऑनलाईन प्रक्रिया करावी लागेल असे सांगितले. बोलता बोलता त्याने स्मिता राणे यांच्या मोबाईलवर एक लिंक पाठवली आणि त्यावर माहिती भरण्यास सांगितले.

लिंकवर माहिती भरताच खात्यातून पैसे गायब

स्मिता राणे यांनी लिंक उघडून त्यामध्ये डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डची माहिती भरली. त्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याचे सांगून त्या व्यक्तीने त्यांना फोनवरच गुंतवून ठेवले.

दरम्यान काही मिनिटांतच त्यांच्या खात्यातून मोठ्या रकमेचे व्यवहार झाले. क्रेडिट कार्डमधून 2 लाख रुपये आणि डेबिट कार्डमधून 99 हजार 500 रुपये असे एकूण जवळपास 3 लाख रुपये काढून घेतल्याचे नंतर समोर आले.

बँकेच्या मेसेजनंतर फसवणूक उघड

थोड्याच वेळात बँकेकडून व्यवहाराचे मेसेज आल्यानंतर स्मिता राणे यांना धक्का बसला. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी तातडीने रामनगर पोलीस ठाणे गाठून तक्रार नोंदवली.

गेल्या काही वर्षांत गुंतवणूक, केवायसी किंवा बँक अपडेटच्या नावाने फसवणूक होत असल्याच्या घटना समोर येत होत्या. मात्र आता एलपीजी गॅस जोडणी आणि बिल अपडेटच्या नावानेही नागरिकांना लक्ष्य केले जात असल्याने चिंता वाढली आहे.

हे ही वाचा: सामान्यांच्या घरात कसा आला LPG गॅस सिलिंडर? जाणून घ्या याचा रंजक इतिहास

पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून नागरिकांनी अशा संशयास्पद मेसेज किंवा लिंकवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

नागरिकांना कळविण्यात येते की कोणत्याही अनोळखी लिंक मेसेज किंवा अॅपवर क्लिक करु नका. LPG गॅसची बुकिंग बंद झालेली नाही तर 25-30 दिवसानंतरच बुकिंग करता येईल. असा नियम आहे. त्यामुळे सावध रहा सतर्क रहा...

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

