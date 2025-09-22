'आता रिकामं ठेवू नका,काहीतरी जबाबदारी द्या' म्हणत धनंजय मुंडेंनी घातली साद, अजित पवार काय करणार?

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : आता रिकामं ठेवू नका, काहीतरी जबाबदारी द्या, अशी मागणी धनंजय मुंडेंनी पक्षश्रेष्ठीकडे केली. त्यांच्या विधानावर अजित पवारांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे धनंजय मुंडेंना लकरच मोठी जबाबदारी मिळणार असल्याची चर्चा सुरू झालीय.. तर त्यावर आता विरोधकांनीही धनंजय मुंडेंचा समाचार घेतला आहे.
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात वाल्मिक कराड सध्या तुरुंगाची हवा खात आहे. मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड आणि धनंजय मुंडेंमधील संबंधामुळे धनंजय मुंडेंना मंत्रीपदावरून पायउतार व्हावं लागलं होतं. मात्र आता धनंजय मुंडेंना नव्या जबाबदारीचे वेध लागलेत.रायगडमधील कार्यक्रमात माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी खुर्चीसाठी पक्षश्रेष्ठींना साद घातली आहे. तटकरेंच्या नागरी सत्कार कार्यक्रमात बोलताना धनंजय मुंडेंनी जाहीरपणे तशी मागणी केली आहे. आता आपल्याला रिकामं ठेवू नका, काहीतरी जबाबदारी द्या असं मुंडेंनी म्हटलं आहे. दरम्यान, यानंतर अजित पवारांनीही सकारात्मक आणि सूचक वक्तव्य केलं आहे.
धनंजय मुंडेंच्या मागणीनंतर योग्यवेळी योग्य संधी दिली जाईल, असं सुनील तटकरेंनी म्हटलं आहे. मंत्रीमंडळातून धनंजय मुंडे पायउतार झाल्यानंतर त्यांच्या जागी छगन भुजबळांची वर्णी लागली होती.आता मुंडेंनी पुन्हा एकदा जबाबदारी द्या म्हटल्यावर भुजबळांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. मुंडेंना जबाबदारी देण्याबाबतचा निर्णय अजितदादा घेतील. मात्र तोवर धनंजय मुंडेंनी ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्यात काम करावं, असा सल्लाही भुजबळांनी दिला आहे.
वाल्मिक कराड प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही धनंजय मुंडेंविरोधात मोर्चा उघडला होता...धनंजय मुंडेंना पक्षातली जबाबदारी द्या, मात्र जनतेच्या कुठल्याही पदावर घेऊ नका, अशी भूमिका दमानिया यांनी मांडली आहे.
वाल्मिक प्रकरणात धनंजय मुंडेंच्या मंत्रीपदाच्या राजीनाम्याची मागणी करणा-यांमध्ये राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाडही आघाडीवर होते...आव्हाड यांनी थेट सभागृहातच धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती...आता त्यांना पुन्हा जबाबदारी देण्यावरून आव्हाडांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
बीडमधील मस्साजोग प्रकरणात वाल्मिक कराडचं नाव मुख्य आरोपी म्हणून समोर आलं होतं. वाल्मिक कराड हा धनंजय मुंडेंचा निकटवर्तीय असल्यानं मुंडेंविरोधात विरोधकांनी रान उठवलं होतं. मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी वाढल्यानंतर त्यांना मंत्रीपदावरून पायउतार व्हावं लागलं होतं. आता धनंजय मुंडेंनी जाहीरपणे जबाबदारी देण्याची मागणी केलीय. त्यामुळे मुंडेंबाबत राष्ट्रवादी काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागलं आहे.