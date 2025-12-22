English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'मतांसाठी कुणाला दारू पाजू नका', नितीन गडकरींचा कार्यकर्त्यांना कानमंत्र

भाजपच्या युवा आघाडी ‘युवा मोर्चा’चं संमेलन आयोजित करण्यात आलं होतं. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी या संमेलनात उपस्थित कार्यकर्ते आणि इच्छुक उमेदवारांना सल्ला दिलाय.

पूजा पवार | Updated: Dec 22, 2025, 09:46 PM IST
'मतांसाठी कुणाला दारू पाजू नका', नितीन गडकरींचा कार्यकर्त्यांना कानमंत्र
Photo Credit - Social Media

अमर काणे (प्रतिनिधी) नागपूर : नागपूर महापालिका निवडणुकीच्या (Nagpur Municipal Corporation) पार्श्वभूमीवर भाजपनं (BJP) जोरदार तयारी सुरु केलीये. यासाठी भाजपच्या युवा आघाडी ‘युवा मोर्चा’चं संमेलन आयोजित करण्यात आलं होतं. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी (Nitin Gadkari) या संमेलनात उपस्थित कार्यकर्ते आणि इच्छुक उमेदवारांना सल्ला दिलाय.

नगरपरिषद निवडणुकीत मिळेल्या घवघवीत यशानंर आता भाजपनं महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी कंबर कसलीये. यावेळी नागपूर महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपनं युवा कार्यकर्ता संमेलन आयोजित केलं. या संमेलनात गडकरींनी कार्यकर्त्यांची आणि इच्छुक उमेदवारांना मोलाचा सल्ला दिला. या निवडणुका विकासाच्या नावावरच लढा. मतांसाठी कुणाला दारू पाजू नका की इलेक्शन मॅनेज करु नका असा सल्ला गडकरींनी या उमेदवारांना दिलाय. इतकच नाही तर आता निवडणुकांसाठी पक्षात किती स्पर्धा निर्णाण झालीये याचीही जाणीव कार्यकर्त्यांना करुन दिली. 

दरम्यान गडकरींच्या या विधानांवरु मात्र आता राजकारण रंगू लागलंय. गडकरींचं विधान बरोबर आहे. निवडणुका या विकाच्या मुद्द्यावरच लढायला हव्यात अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री चंद्रशेखर बानवकुळेंनी दिलीय. तर नितीन गडकरी मोठ्या तत्त्वज्ञानाच्या गोष्टी करतात. मात्र, त्यांचं ऐकतो कोण? असा टोला अंबादास दानवेंनी लगावलाय. भाजप भ्रष्टाराचानं लटपट झाल्याची टीकाही त्यांनी केलीये. त्यांच्या या टीकेला सामाजीक न्यायमंत्री संजय शिरसाठांनी चोख उत्तर दिलंय. गडकरींची विधानं सकारात्मक असतात. निवडणुका मॅनेज होत नसतात तर कार्यकर्ते मॅनेज होतात असं संजय शिरसाठ म्हणालेत.

हेही वाचा : 'पक्षाने माझी ताकद कमी केली', भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार यांचा गंभीर आरोप, CM फडणवीसांनी सुनावलं 'तुम्हाला...'

 

80च्या दशकापासून राजकारणात सक्रीय असलेल्या गडकरींनी आपल्या कार्यकाळात पक्षात अनेक चढ उतार पाहिलेत. संघाची शिकवण आणि पक्षावर निष्ठा या मुशीत तयार झालेल्या गडकरींचे अनुभवाचे बोल कार्यकर्ते आणि इच्छुक उमेदवार कितपत आचरणात आणतात हे येणा-या निवडणुकीतच दिसून येईल.

असा असेल निवडणुकीचा कार्यक्रम : 

अर्ज दाखल करण्याचा कालावधी - 23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर 
अर्जाची छाननी - 31 डिसेंबर
उमेदवारी माघारीची मुदत - 2 जानेवारी 2026
निवडणूक चिन्ह वाटप आणि अंतिम यादी - 3 जानेवारी 2026
मतदान - 15 जानेवारी 2026
मतमोजणी - 16 जानेवारी  2026

एकूण जागा - 2869 
महिला 1442
अनुसूचित जाती - 341 
अनुसूचित जमाती - 77
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - 759 

 

