Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /इंडिया आघाडीने दहशवाद्यांसारखं वातावरण केलंय, धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घेऊ नका; सदाभाऊ खोतांचं वादग्रस्त विधान

इंडिया आघाडीने दहशवाद्यांसारखं वातावरण केलंय, धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घेऊ नका; सदाभाऊ खोतांचं वादग्रस्त विधान

देशात सध्या तणावाचे वातावरण आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हजारो तरुण जंतर मंतरवर आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनकर्त्यांवर महायुतीने नेते सदाभाऊ खोत यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 21, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:33 PM IST
इंडिया आघाडीने दहशवाद्यांसारखं वातावरण केलंय, धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घेऊ नका; सदाभाऊ खोतांचं वादग्रस्त विधान
Image Credit: Dont take Dharmendra Pradhans resignation Sadabhau Khots controversial statement over cjp andolan

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
इंडिया आघाडीने दहशवाद्यांसारखं वातावरण केलंय, धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घेऊ नका; सदाभाऊ खोतांचं वादग्रस्त विधान
NDA20 min ago
2
DCGI52 min ago
3
NDA1 hr ago
4
amit thackeray1 hr ago
5
Mumbai local train update1 hr ago