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महाराष्ट्राचे शिक्षणसम्राट हरपले, पद्मश्री डी. वाय. पाटील यांचे कोल्हापुरात निधन

शिक्षण, आरोग्य  या क्षेत्रात भरीव योगदान देणारे  माजी राज्यपाल आणि पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित डॉ.  डी. वाय पाटील यांचे आज कोल्हापुरातील राहत्या घरी निधन झाले.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 04, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:19 PM IST
महाराष्ट्राचे शिक्षणसम्राट हरपले, पद्मश्री डी. वाय. पाटील यांचे कोल्हापुरात निधन
Image Credit: Dr d y patil passed away former governor and maharashtra minister congress leader died at age 90

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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