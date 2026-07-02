/...जेव्हा डॉ. दीपक अमरापूरकर उघड्या मॅनहोलमध्ये वाहून गेले; मुंबईसह हादरला होता देश, 9 वर्षांनी पुन्हा तेच घडलंय

मुंबईतील साकीनाका येथे एका व्यक्तीचा मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली असून, मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर संताप व्यक्त होत आहे. मात्र मुंबईत अशी घटना घडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही अशा घटना घडल्या आहेत ज्यामुळे फक्त मुंबई नाही तर संपूर्ण देश हादरला होता. 29 ऑगस्ट 2017 रोजी मुंबईत मुसळधार पावसादरम्यान डॉ. दीपक अमरापूरकर यांच्यासोबत घडलेली दुर्घटना संपूर्ण देशाला हादरवणारी ठरली होती. पण पालिकेने इतक्या वर्षांनंतरही यातून काही धडा घेतलेला नाही असं दिसत आहे.
साकीनाका दुर्घटनेमुळे 2017 मध्ये डॉ. दीपक अमरापूरकर यांच्या मृत्यूची घटना पुन्हा चर्चेत आली आहे. या घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता. 29 ऑगस्ट 2017 रोजी मुंबईत मुसळधार पावसादरम्यान प्रसिद्ध गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. दीपक अमरापूरकर प्रभादेवी-एल्फिन्स्टन रोड परिसरात साचलेल्या पाण्यातून चालत असताना उघड्या मॅनहोलमध्ये वाहून गेले होते. दोन दिवसांच्या शोधानंतर त्यांचा मृतदेह वरळी परिसरात सापडला होता.
तपासात निष्पन्न झालं होतं की, परिसरातील काही स्थानिकांनी साचलेले पाणी लवकर वाहून जावे म्हणून मॅनहोलचे झाकण उघडले होते. पोलिसांनी या प्रकरणात चौघांना अटक केली होती. दिनार पवार, सिद्देश भेलसेकर, राकेश कदम आणि निलेश यांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या होत्या. बीएमसीच्या चौकशी अहवालात कर्मचाऱ्यांना क्लीन चिट देत मॅनहोल स्थानिकांनी अनधिकृतपणे उघडल्याचा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला होता
पावसाळ्यात मॅनहोल उघडू नयेत, असे आवाहन महापालिकेकडून कऱण्यात आलं होतं. पूरप्रवण भागांतील अनेक मॅनहोलवर संरक्षक जाळ्या (protective grills) बसविण्यात आल्या. उघडे मॅनहोल दिसल्यास तातडीने बीएमसीला कळविण्याचे आवाहन करण्यात आले. ही घटना मुंबईतील पावसाळी आपत्ती व्यवस्थापनातील मोठा टर्निंग पॉइंट मानली जाते आणि आजही मॅनहोल सुरक्षेचा संदर्भ देताना तिचा उल्लेख केला जातो.
2 जुलै 2026 – साकीनाका (खैरानी रोड): मोबाईलवर बोलत असताना उघड्या मॅनहोलमध्ये एक व्यक्ती पडली. अग्निशमन दलाच्या शोधमोहीमेनंतर त्याचा मृतदेह सापडला.
सप्टेंबर 2024 – अंधेरी: पावसामुळे पाणी साचलेल्या रस्त्यावर ४५ वर्षीय विमल गायकवाड उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून मृत्युमुखी पडल्या.
जून 2023 – गोवंडी: पावसाळ्यापूर्वी नाल्याची तपासणी करताना बीएमसीच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी रामकृष्ण दास आणि सुधीर दास हे दोघे मॅनहोलमध्ये पडून बुडाले. या प्रकरणी कंत्राटदारासह चार जणांना अटक करण्यात आली.
ऑक्टोबर 2020 – घाटकोपर (असल्फा): पावसाच्या पाण्यात उघडा मॅनहोल न दिसल्याने शीतल भानुशाली यांचा त्यात पडून मृत्यू झाला. त्यांचा मृतदेह दुसऱ्या दिवशी वरळी किनाऱ्याजवळ सापडला.