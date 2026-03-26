महाराष्ट्राच्या इतिहासविश्वाला मोठा धक्का, डॉ. जयसिंगराव पवार यांचे निधन

Dr. Jaysingrao Pawar: ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार यांच्या निधनाने इतिहास क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. आज (26 मार्च 2026) रोजी त्यांनी अखरेचा श्वास घेतला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली. 

प्रिती वेद | Updated: Mar 26, 2026, 11:02 AM IST
(photo Credit- Social Media)

Dr. Jaysingrao Pawar: ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार महाराष्ट्राच्या इतिहासविश्वाला मोठा धक्का बसला. वयाच्या 85 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. फुफ्फुसाच्या संसर्गामुळे मागील सुमारे 1.5 महिन्यांपासून त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. मराठा इतिहासाचा सखोल अभ्यास आणि संशोधन यासाठी ओळख असलेल्या डॉ. पवार यांनी अनेक पिढ्यांना इतिहास समजून घेण्याची वेगळी दिशा दिली. त्यांच्या जाण्याने अभ्यासू, तत्त्वनिष्ठ आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणारा एक मोठा आधार हरपल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

मराठा इतिहासाचे गाढे अभ्यासक

डॉ. जयसिंगराव पवार यांचा अभ्यास मुख्यतः मराठ्यांच्या इतिहासाभोवती केंद्रित होता. छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती राजाराम महाराज, महाराणी ताराबाई आणि महाराणी येसूबाई यांच्यावरील त्यांच्या संशोधनाला विशेष मान्यता मिळाली. त्यांनी ऐतिहासिक संदर्भ गोळा करून नव्या दृष्टीकोनातून मांडणी केली. ‘पंचगंगा तिरी’ या आत्मचरित्रातून त्यांच्या आयुष्याचा प्रवासही समोर आला.

शाहू विचारांचा प्रसार करण्यासाठी आयुष्यभर कार्य

राजर्षी शाहू महाराज यांच्या कार्याचा प्रसार करणे हे त्यांनी आयुष्यभराचे ध्येय मानले. शाहू महाराजांच्या धोरणांचा समाजावर झालेला प्रभाव त्यांनी विविध लेखनातून मांडला. तसेच करवीर संस्थापिका ताराराणींचे चरित्र लिहून इतिहासातील महत्त्वाच्या व्यक्तिमत्त्वांची ओळख नव्या पिढीला करून दिली. त्यांच्या कार्यामुळे इतिहास अधिक सुलभ आणि समजण्यास सोपा झाला.

साध्या कुटुंबातून संशोधन क्षेत्रात उंच भरारी

सांगली जिल्ह्यातील तडसर या गावात जन्मलेल्या डॉ. जयसिंगराव पवार यांची वाटचाल प्रेरणादायी होती. शेतकरी कुटुंबातून शिक्षण घेत त्यांनी पुढे शिवाजी विद्यापीठ येथे एम.ए.मध्ये प्रथम क्रमांक मिळवला. त्यानंतर संशोधन क्षेत्रात त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांच्या योगदानासाठी त्यांना एकूण 21 पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले. प्रतिभा पाटील आणि प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्तेही त्यांचा गौरव झाला होता.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी वाहली श्रद्धांजली

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत म्हटले की, "डॉ. पवार यांनी इतिहास संशोधनाला आयुष्य वाहिले होते." त्यांच्या संशोधनामुळे शिवचरित्र आणि शाहू चरित्र अधिक व्यापक स्वरूपात समाजापर्यंत पोहोचले. त्यांच्या जाण्याने महाराष्ट्राने एक अभ्यासू मार्गदर्शक गमावला आहे, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.

