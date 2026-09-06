/महाराष्ट्रासह भारताच्या मान्सूनमध्ये महाभायनक बदल! सॅटेलाईट फोटो पाहून हवामान तज्ञांना बसला मोठा धक्का

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman ( 7 सप्टेंबर 2026 उद्याचे हवामान ): महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारताच्या मान्सूनस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. नैऋत्य मान्सूनमध्ये झालेल्या हा बदल अत्यंत चिंताजनक आहे. सॅटेलाईट फोटो पाहून हवामान तज्ञांना मोठा धक्का बसला आहे. उत्तर भारतात मान्सूनच्या अंतिम टप्प्याचा मागोवा घेत आहे.
पाऊस लवकरच दक्षिणेकडे सरकणार आहे. हवामान अंदाज मॉडेलनुसार, सप्टेंबरच्या मध्यानंतर पाऊस दक्षिणेकडे सरकल्यामुळे उत्तरेकडील हा टप्पा सौम्य होऊ शकतो. संपूर्ण उपखंडात ढगांचे आवरण पसरले आहे. सक्रिय हवामान प्रणाली दिसून येत आहेत. मात्र, दुसरीकडे अल निनोचा प्रभाव होत असल्याने मान्सून कमकुवत होऊ शकतो अशी भिती वर्तवली जात आहे.
सप्टेंबर महिना सुरू झाल्यापासून मान्सूनचा जोर काहीसा मंदावला आहे. असे असले तरी, देशाच्या अनेक भागांमध्ये मान्सून अजूनही सक्रिय आहे. उत्तर, मध्य आणि पूर्व भारतातील अनेक भागांवर ढग दाटून आले असून पाऊस सुरूच आहे. उपग्रहांच्या प्रतिमांमध्येही या प्रदेशांवर मोठ्या प्रमाणात ढगांचे आवरण दिसत आहे.
सध्याची हवामानाची परिस्थिती पाहता, उत्तर भारतातील हा मान्सूनचा हंगाम हळूहळू कमकुवत होऊ शकतो. याचा अर्थ, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि आसपासच्या भागांमध्ये पुढे पावसाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. तर, देशाच्या काही भागांमध्ये अजूनही मुसळधार पाऊस पडू शकतो.
मान्सूनच्या हालचालीत बदल झाल्यामुळे सर्वांचीच चिंता वाढली आहे. पावसाचे केंद्र हळूहळू दक्षिण आणि द्वीपकल्पीय भारताकडे सरकण्याची शक्यता आहे. हवामानातील हा बदल मान्सूनच्या सामान्य माघारीच्या प्रक्रियेचा एक भाग आहे. सप्टेंबर महिना जवळ येताच, उत्तर भारतात मान्सून कमकुवत होतो. देशाच्या इतर भागांमध्ये पावसाचे स्वरूप बदलते. या वर्षी मान्सूनचा बदल पूर्णपणे सुसंगत राहिलेले नाही. ऑगस्टमध्ये, देशात सरासरीपेक्षा सुमारे 15 टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आणि हवामान विभागाने सप्टेंबरमध्येही एकूण सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे.
नैऋत्य मान्सून कमकुवत झाला असला तरी पाऊस सगळीकडे थांबणार नाही. अनेक भागांमध्ये पावसाच्या जोर अचानक वाढू शकतो. विशेषतः जिथे हवामान प्रणाली सक्रिय आहेत, तिथे कमी कालावधीत चांगला पाऊस पडू शकतो असा देखील अंदाज वर्तवला जात आहे. सप्टेंबरमध्ये मान्सून अंतिम टप्प्यात प्रवेश करु शकतो असा अंदाज देखील वर्तवला जात आहे. उत्तर भारतातील पाऊस हळूहळू कमी होईल आणि त्याचा प्रभाव देशाच्या दक्षिण भागाकडे सरकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, येत्या काही दिवसांत देशभरात हवामानाचे स्वरूप बदलत राहील.
7 सप्टेंबर रोजी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, त्रिपुरा आणि मेघालय या 22 राज्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे. मुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या काळात ताशी 50 किलोमीटर वेगापर्यंत सोसाट्याचा वारे वाहू शकतात. अनेक राज्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात मान्सूनचा वेग खूपच मंदावला आहे. 7 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रात मुंबई, ठाण्यात वातावरण उष्ण राहील. कोकण तसेच पुणे, सातारा घाटमाथ्यांवर मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मराठवाडा, विदर्भाला कोणातही अलर्ट देण्यात आलेला नाही. सप्टेंबरमध्ये अपेक्षित असलेल्या पावसाच्या तुटीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.