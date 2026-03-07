Driving Licence: 18 नाही तर सोळावं वरीस ड्रायव्हिंग लायसन्सचं, कसं मिळवायचं जाणून घ्या

Driving licence: बहुतेकांना वाटते की लायसन्स फक्त 18 वर्षांनंतरच मिळते. पण केंद्रीय मोटर वाहन कायद्यानुसार, 16 वर्षांच्या वयात 'मोटरसायकल विदाउट गियर' (एमसीडब्ल्यूओजी) श्रेणीचे लायसन्स मिळू शकते. हे फक्त गियरलेस दुचाकींसाठी असते. जसे स्कूटर किंवा कमी क्षमतेच्या इलेक्ट्रिक बाइक्ससाठी असते. सरकारने हे नियम किशोरवयीन अपघात रोखण्यासाठी आणि सुरक्षित शिकवण्यासाठी आणले आहेत. हे सर्व राज्यांमध्ये लागू आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
अर्जदाराचे वय किमान 16 वर्षे असावे. 18 वर्षांखालील मुलांना आई-वडील किंवा कायदेशीर पालकांची लेखी परवानगी आवश्यक आहे. हे लायसन्स फक्त एमसीडब्ल्यूओजी श्रेणीसाठी आहे. कार, गियर असलेली बाइक किंवा हलकी वाहने चालवण्यासाठी हे वैध नाही. पात्रता तपासण्यासाठी आरटीओ किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर माहिती घ्या.
अर्जदारांना अर्ज ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन करता येतो. सरकारच्या परिवहन किंवा सारथी वेबसाइटवर जाऊन फॉर्म भरा. वैयक्तिक तपशील, वय आणि पत्ता टाका. कागदपत्रे अपलोड करा आणि शुल्क भरा. स्थानिक आरटीओ कार्यालयातही अर्ज करता येतो. प्रक्रिया सोपी असून, काही दिवसांत लर्नर्स लायसन्स मिळते.
वयाचा पुरावा (जन्म प्रमाणपत्र किंवा शाळेचे प्रमाणपत्र), पत्त्याचा पुरावा (आधार कार्ड) आणि पालकांची लेखी संमती द्या. हे कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा. शुल्क साधारण 150 ते 200 रुपये आहे. योग्य कागदपत्रे असल्यास प्रक्रिया वेगवान होते, याची नोंद घ्या.
लर्नर्स लायसन्ससाठी ट्रॅफिक नियम आणि रस्ता सुरक्षेबाबत ऑनलाइन चाचणी द्या. यात 15-20 प्रश्न असतात आणि 60% गुण हवेत. अभ्यासासाठी वेबसाइटवर साहित्य आहे. पास झाल्यास लर्नर्स लायसन्स मिळते, जे 6 महिने वैध असते. नंतर कायम लायसन्ससाठी ड्रायव्हिंग टेस्ट द्यावी लागेल.
हे लायसन्स फक्त 50 सीसी पर्यंतच्या गियरलेस दुचाकींसाठी आहे. गियर बाइक किंवा कार चालवता येत नाही. लर्नर्स लायसन्ससह प्रौढ व्यक्तीच्या देखरेखीखालीच वाहन चालवा. नियम मोडल्यास लायसन्स रद्द होऊ शकते आणि दंड होतो, हे माहिती असूद्या.
विना लायसन्स ड्रायव्हिंग हा गंभीर गुन्हा आहे. किशोर सापडल्यास पालक किंवा वाहन मालकाला 5000 रुपयांपर्यंत दंड आणि कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी नियम पाळा. आरटीओशी संपर्क साधून तुम्हाला अधिक माहिती मिळू शकेल.