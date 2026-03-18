महाराष्ट्रातील चार मोठ्या औष्णिक वीज केंद्रांना ड्रोन हल्ल्याच्या धमक्या, सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर

Maharashtra Nuclear Power Plant : महाराष्ट्रातील रेल्वे स्थानकांसह अनेक ठिकाणांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी आल्याचे प्रकार सातत्याने समोर येतात. आता मात्र, महाराष्ट्रातील चार मोठ्या औष्णिक वीज केंद्रांना ड्रोन हल्ल्याच्या धमक्या आल्या आहेत. यामुळे सुरक्षा यंत्रणाअलर्ट मोडवर आल्या आहेत. स्थानिक पोलिस देखील अधिक सक्रिय झाले आहेत. औष्णिक वीज केंद्रांच्या परिसरात पोलिसांची गस्त वाढवण्यात आली आहे.
विदर्भातील चार प्रमुख औष्णिक वीज केंद्रांवर ड्रोन हल्ल्याच्या धमक्या मिळाल्या आहेत. यानंतर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. पोलिसांनी सर्व बाधित वीज केंद्रांवर सुरक्षा व्यवस्था कडक केली असून तपास सुरू केला आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ही धमकी ईमेलद्वारे मिळाली होती, ज्यात या वीज केंद्रांना लक्ष्य केले जाईल असे म्हटले होते. तथापि, आतापर्यंत कोणत्याही संशयास्पद हालचालीची पुष्टी झालेली नाही. पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सध्या सर्व आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना केल्या जात असून सर्व स्तरांवर दक्षता वाढवण्यात आली आहे.
पोलीस उपआयुक्त संदीप पाखले यांनी याबाबत माहिती दिली. ही धमकी एका सामान्य ईमेल एड्रेसवरून पाठवण्यात आली होती. ईमेल ID वरुन धमकी पाठवणाऱ्याचा शोध घेतला जात आहे. ईमेलमध्ये हल्ल्याची वेळ नमूद केलेली नव्हती, परंतु खबरदारीचा उपाय म्हणून सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी सांगितले की, तपास सुरू असल्याने या क्षणी अधिक तपशील देता येणार नाही. सूत्रांनुसार, या ईमेलमध्ये खापरखेडा, कोराडी, चंद्रपूर आणि पारस येथील औष्णिक वीज केंद्रांना लक्ष्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ड्रोनद्वारे सायनाइड किंवा प्राणघातक वायू असलेले बॉम्ब वापरले जाऊ शकतात, असेही या धमकीत म्हटले आहे. या माहितीनंतर सुरक्षा यंत्रणांनी सर्व वीज केंद्रांवरील गस्त वाढवली आहे.
ईमेल मिळाल्यानंतर लगेचच, खापरखेडा आणि कोराडी वीज केंद्र व आजूबाजूच्या परिसरात तब्बल पाच तास शोधमोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेत बॉम्ब निकामी करणारी पथके, श्वान पथके आणि जलद प्रतिसाद पथकांचा समावेश होता. व्यापक शोध घेऊनही, कोणतीही संशयास्पद वस्तू किंवा हालचाल आढळून आली नाही.
प्राथमिक तपासानुसार, हा ईमेल तामिळनाडूमधून आला असावा, परंतु आयपी ॲड्रेस लपवण्यासाठी फसवणुकीची पद्धत वापरली गेली होती का, याचाही सायबर पोलीस तपास करत आहेत. या धमकीनंतर, चार वीज केंद्रांच्या परिसरात ड्रोन उडवण्यावर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. कोराडी पॉवर स्टेशनचे वरिष्ठ सुरक्षा व्यवस्थापक, देवेंद्र राठोड यांनी सांगितले की, संपूर्ण संकुलात हाय अलर्ट जाहीर करण्यात आला असून कोणत्याही संभाव्य धोक्याला तोंड देण्यासाठी सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.