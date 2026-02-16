English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सोयाबीनच्या दरात घसरण, आयात निर्यात धोरणात बदल करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

Soybean Price Drop: आंतरराषष्ट्रीय बाजारातील अतिरिक्त उरवठा आणि भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे सोयाबीनचे दर 5,800 रुपयांवरून कोसळले आहेत. जालन्यासह मराठवाड्यातील बाजारात मिळकत घटली आहे. यामुळे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी माल विकणे थांबवले आहे. 

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 16, 2026, 08:52 PM IST
सोयाबीनच्या दरात घसरण, आयात निर्यात धोरणात बदल करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

नितेश महाजन, झी मिडिया, जालना: लातूरसह राज्यातील बाजारपेठांमध्ये सोयाबीनचे दर सहा हाजारांपर्यंत पोहोचले होते. मात्र मागील चार दिवसांपासून सोयाबिनच्या दरात सातत्याने घसरण होतेय. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अतिरिक्त पुरवठा आणि भारतात आयात होणाऱ्या स्वस्त सोयाबिन तेलामुळे सोयाबिनच्या किमतींमध्ये घसरण होत असल्याचं तज्ञ्जांचं म्हणणे आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

दर परवडत नसल्याने माल बाजारात आणण्यापासून शेतकऱ्यांची टाळाटाळ 

मराठवाड्यातील लातूर जिल्हासह जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येही सोयाबीनचे दर मोठ्या प्रमाणात कोसळलेत. भारत-अमेरिका करार होण्यापूर्वी प्रतिक्विंटल 5700 ते 5800 रुपये दर मिळत होता. मात्र सध्या तो दर घसरून 4900 ते 5200 रुपयांपर्यंत खाली आलाय. या करारामुळेच दर घसरल्याची चर्चा शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये रंगलीय. करारापूर्वी बाजार समितीत दररोज सुमारे ४० हजार कट्ट्यांची आवक होत होती. मात्र सध्या ती केवळ ५ हजार कट्ट्यांवर आलीय. कमी दर परवडत नसल्याने शेतकरी माल बाजारात आणण्यास टाळाटाळ करत आहेत. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून आधीप्रमाणे दर मिळवून द्यावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. 

 

सोयाबीनचे दर घसरण्याची कारणे काय?

- ब्राझील आणि अर्जेंटिनामध्ये सोयाबीनचं विक्रमी उत्पादन
- आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पुरवठा वाढीमुळे दरांवर परिणाम 
-  चीनकडून सोयाबीनची आयात मंदावल्याचा थेट किमतीवर परिणाम 
- जागतिक सोयाबीन साठा 125.5 दशलक्ष मेट्रिक टनांच्या विक्रमी पातळीवर 
- जागतिक सोयाबीन साठा वाढल्याने किमतींवर परिणाम
- भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे झालेली स्वस्त आयात
या सगळ्या कारणांनी सोयाबिनच्या दरांमध्ये घसरण झाल्याचं तज्त्ज्ञ सांगताहेत.

सोयाबिन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका

खरीप हंगामात चांगले उत्पादन मिळेल या अपेक्षेने मागील अनेक वर्षांपासून शेतकरी सोयाबीनकडे वळलेत. लातूर जिल्हा सोयाबीनचा ‘ग्रीन बेल्ट’ म्हणून ओळखला जातो. मात्र कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी अशा नैसर्गिक संकटांना सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना हमीभावाचीही खात्री उरलेली नाही. ना उत्पादनाची हमी, ना दराची हमी अशीच परिस्थिती वर्षभर बाजारात पाहायला मिळतेय. त्याचा मोठा फटका सोयाबिन उत्पादक शेतकऱ्यांना बसताना पाहायला मिळतोय. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
Soybean Price DropjalnaLatur Soybean MarketMaharashtra News

इतर बातम्या

ईडन गार्डन्सवरील थरारक सामना! इटलीने फोडला इंग्लंडला घाम,...

स्पोर्ट्स