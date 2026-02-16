सोयाबीनच्या दरात घसरण, आयात निर्यात धोरणात बदल करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

नितेश महाजन, झी मिडिया, जालना: लातूरसह राज्यातील बाजारपेठांमध्ये सोयाबीनचे दर सहा हाजारांपर्यंत पोहोचले होते. मात्र मागील चार दिवसांपासून सोयाबिनच्या दरात सातत्याने घसरण होतेय. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अतिरिक्त पुरवठा आणि भारतात आयात होणाऱ्या स्वस्त सोयाबिन तेलामुळे सोयाबिनच्या किमतींमध्ये घसरण होत असल्याचं तज्ञ्जांचं म्हणणे आहे.
मराठवाड्यातील लातूर जिल्हासह जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येही सोयाबीनचे दर मोठ्या प्रमाणात कोसळलेत. भारत-अमेरिका करार होण्यापूर्वी प्रतिक्विंटल 5700 ते 5800 रुपये दर मिळत होता. मात्र सध्या तो दर घसरून 4900 ते 5200 रुपयांपर्यंत खाली आलाय. या करारामुळेच दर घसरल्याची चर्चा शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये रंगलीय. करारापूर्वी बाजार समितीत दररोज सुमारे ४० हजार कट्ट्यांची आवक होत होती. मात्र सध्या ती केवळ ५ हजार कट्ट्यांवर आलीय. कमी दर परवडत नसल्याने शेतकरी माल बाजारात आणण्यास टाळाटाळ करत आहेत. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून आधीप्रमाणे दर मिळवून द्यावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
- ब्राझील आणि अर्जेंटिनामध्ये सोयाबीनचं विक्रमी उत्पादन
- आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पुरवठा वाढीमुळे दरांवर परिणाम
- चीनकडून सोयाबीनची आयात मंदावल्याचा थेट किमतीवर परिणाम
- जागतिक सोयाबीन साठा 125.5 दशलक्ष मेट्रिक टनांच्या विक्रमी पातळीवर
- जागतिक सोयाबीन साठा वाढल्याने किमतींवर परिणाम
- भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे झालेली स्वस्त आयात
या सगळ्या कारणांनी सोयाबिनच्या दरांमध्ये घसरण झाल्याचं तज्त्ज्ञ सांगताहेत.
खरीप हंगामात चांगले उत्पादन मिळेल या अपेक्षेने मागील अनेक वर्षांपासून शेतकरी सोयाबीनकडे वळलेत. लातूर जिल्हा सोयाबीनचा ‘ग्रीन बेल्ट’ म्हणून ओळखला जातो. मात्र कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी अशा नैसर्गिक संकटांना सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना हमीभावाचीही खात्री उरलेली नाही. ना उत्पादनाची हमी, ना दराची हमी अशीच परिस्थिती वर्षभर बाजारात पाहायला मिळतेय. त्याचा मोठा फटका सोयाबिन उत्पादक शेतकऱ्यांना बसताना पाहायला मिळतोय.