महाराष्ट्रावर महाभयानक संकट, एका बातमीमुळे शेअर बाजारात 7,00,000 कोटींचा चुराडा

भारतीय शेअर बाजार : जागतिक आर्थिक घडामोडींचा परिणाम शेअर बाजारावर होत असतो. सध्या जागतिक घडामोडींमुळे तर महाराष्ट्रावर ओढावलेल्या मोठ्या संकटामुळे भारतीय शेअर बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. दररोज कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. ही घसरण जवळपास दोन वर्षांपासून सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांत शेअर बाजारात गुंतवणूक केलेले बहुतांश गुंतवणूकदार आपले भांडवल गमावण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. 7,00,000 कोटींचा चुराडा झाला आहे.
28 सप्टेंबर रोजी शेअर बाजार कोसळला. निफ्टी 300 हून अधिक अंकांनी घसरून 22,807 वर आला. मे 2024 मध्ये निफ्टीने हीच पातळी गाठली होती. बाजार जवळपास 28 महिन्यांपासून एका मर्यादेत अडकून राहिला आहे. निफ्टी त्याच्या सर्वकालीन उच्चांकावरून जवळपास 15 टक्क्यांनी घसरला आहे. यावर्षी जानेवारीमध्ये 26,373.20 चा उच्चांक गाठलेला निफ्टी आता 22,800 पर्यंत घसरला आहे. दरम्यान, सेन्सेक्स 1,000 हून अधिक अंकांनी घसरून 73,000 च्या खाली आला आहे. सततच्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत. इक्विटी मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का बसला आहे.
महाराष्ट्रात अत्यंत भयानक दुष्काळ स्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील 358 तालुक्यांपैकी 265 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहेत. त्यामुळे राज्याचा अंदाजे 74 टक्के भूभाग प्रभावित क्षेत्रात आला आहे. मान्सूनच्या हंगामात 21 दिवसांपेक्षा जास्त काळ पाऊस न पडल्याने (ट्रिगर-१ निकष) आणि खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बाजारातील घसरणीमागे जागतिक कारणे असल्याचे म्हटले जात असले तरी, सोमवारी भारतीय बाजारातील घसरणीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील दुष्काळाचा अहवाल.
महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे सोयाबीनच्या किमती वाढू शकतात. शिवाय, राज्यात तूर, मूग, उडीद, ऊस, कांदा, हिरवी मिरची, टोमॅटो आणि कापूस यांचे सर्वाधिक उत्पादन होते. दुष्काळाच्या काळात हिरवा चारा आणि पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे जनावरांच्या खाद्याच्या किमती वाढू शकतात.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील भू-राजकीय तणाव लक्षणीयरीत्या वाढला. अमेरिकी प्रशासनाने इराणचे प्रस्ताव नाकारल्याने आणि पश्चिम आशियातील सततच्या अनिश्चिततेमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठा तसेच भारतीय बाजारपेठेतील वातावरण निराशाजनक बनले.
पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल पुरवठ्यात संभाव्य व्यत्ययामुळे आंतरराष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमतीत अचानक वाढ झाली आहे. किंमत प्रति बॅरल 105 डॉलरच्या वर गेली आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 85 टक्के पेक्षा जास्त आयात करतो, त्यामुळे वाढत्या किमतींमुळे महागाई आणि व्यापार तुटीबद्दल चिंता वाढली आहे.
जागतिक अनिश्चितता, अमेरिकन डॉलरचे बळकटीकरण आणि अमेरिकन बाँड यील्ड्समध्ये होणारी वाढ यांमुळे, परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून सातत्याने आपला पैसा काढून घेत आहेत. अधिक सुरक्षित मालमत्तांमध्ये गुंतवत आहेत.
यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर आणि महागाईवरील नरम भूमिकेमुळे जागतिक बाजारपेठांवर दबाव येत आहे. यामुळे बँकिंग, ऑटो आणि स्मॉल/मिड-कॅप स्टॉक्ससारख्या प्रमुख देशांतर्गत क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली आहे, परिणामी इंडिया व्हीआयएक्स (व्होलॅटिलिटी इंडेक्स) मध्ये जवळपास 14 टक्के ची लक्षणीय वाढ झाली आहे.
(टीप: शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.)