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महाराष्ट्रावर महाभयानक संकट, एका बातमीमुळे शेअर बाजारात 7,00,000 कोटींचा चुराडा

महाराष्ट्रात 358 तालुक्यांपैकी 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाला आहे. महाराष्ट्रातील या दुष्काळ स्थितीचा परिणाम शेअर बाजारावर झाला आहे. शेअर बाजारात 7,00,000 कोटींचा चुराडा झाला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 29, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 08:41 PM IST
महाराष्ट्रावर महाभयानक संकट, एका बातमीमुळे शेअर बाजारात 7,00,000 कोटींचा चुराडा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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