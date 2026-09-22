/दुष्काळापासून म्हाडा ते मुंबई मेट्रोपर्यंत...मंत्रिमंडळ बैठकीत 5 मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय

दर मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठकी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली होते. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. या बैठकीत आज पाच महत्त्वाचे आणि मोठे निर्णय घेण्यात आले. सध्या राज्यात महत्त्वाचा मुद्दा आणि गंभीर प्रश्न म्हणजे यंदा पावसाने अनेक ठिकाणी दांडी मारली आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी शरद पवार यांनी दुष्काळ जाहीर करा अशी मागणी केली होती. राज्यात पावसाने अनेक ठिकाणी दांडी मारल्यामुळे दुष्काळसदृश्य परिस्थिती दिसून येत आहे. त्यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत खास करून या विषयावर निर्णय घेण्यात आला. त्यासोबतच म्हाडा, मुंबई मेट्रोसंदर्भात मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.
1.दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन
राज्यातील दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे अध्यक्ष आहेत. दुष्काळ पार्श्वभूमीवर मंत्री बांधावर जाऊन पाहणी करणार असून शेतकऱ्यांपर्यत मदत पोहचवण्याच्या कामात गतीमानता येणार असल्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरवण्यात आले. मदत व पूनर्वसन विभागाने यासंदर्भातील निर्णय घेतला आहे.
2. मुंबई मेट्रोसंदर्भात मोठा निर्णय (नगर विकास विभाग)
मुंबई मेट्रो मार्ग ४, ४ अ व १० प्रकल्पाच्या एकात्मिक कार शेड डेपो करिता जमीन दिलेल्या मौजे मोघरपाडा येथील प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड वाटप करण्यास मंजुरी. मोघरपाडा सर्व्हे क्र. ३० मधील शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के व १२.५ टक्के विकसित भूखंड वाटप होणार.
3. म्हाडाच्या इमारतीसंदर्भात निर्णय(गृहनिर्माण विभाग)
मुंबईतील खार (प) येथील रामकृष्णनगर मधील म्हाडाच्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास होणार. पायाभूत सुविधा दर्जेदार मिळाव्यात यासाठी या परिसरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या या इमारतींचा समूह पुनर्विकास होणार.
4. क्रीडांगण व बगीचा यांचे आरक्षण रद्द (नगर विकास विभाग)
धुळे शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील धुळे महानगरपालिका हद्दीतील मौजे देवपूर (ता. धुळे) येथील सर्व्हे क्र. १०३ वरील क्रीडांगण व बगीचा यांचे आरक्षण रद्द करून, ते सार्वजनिक – निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यास मान्यता
5. कृषि विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द (कृषि विभाग)
सन २००९ चा मंजूर आकृतीबंध तात्पुरता कायम राहणार. सुधारित आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव सादर करण्यासाठी कृषी विभागाच्या कार्यभाराचा, उपलब्ध मनुष्यबळाचा, रिक्त पदांचा, विविध संवर्गाच्या आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणेची गरज, शेतकरी केंद्रीत योजनांचा कार्यभार तसेच भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार.