English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • पुण्यापर्यंत खबर पोहचली पण सातारा पोलिसांना काहीच माहित नाही? महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळाजवळ सुरु होता भयानक प्रकार

पुण्यापर्यंत खबर पोहचली पण सातारा पोलिसांना काहीच माहित नाही? महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळाजवळ सुरु होता भयानक प्रकार

 सातारा जिल्ह्यात पोल्ट्री फार्म मध्ये चालणारा ड्रग्जचा कारखाना डीआरायने शोधून उध्वस्त केला. डोंगराआड दडलेल्या सह्यद्रीच्या जंगलात भयानक प्रकार सुरु होता. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 26, 2026, 09:00 PM IST
पुण्यापर्यंत खबर पोहचली पण सातारा पोलिसांना काहीच माहित नाही? महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळाजवळ सुरु होता भयानक प्रकार

Satara Crime News : सातारा जिल्ह्यात महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. याच सातारा जिल्ह्यात एक भयानक प्रकार घडला. पुण्यातून येथे कारवाई झाली मात्र, स्थानिक पोलिसांना याची काहीच कल्पना नव्हती. साताऱ्यात मेफेड्रोन कारखान्याचा पर्दाफाश झाला आहेय. ५५ कोटी रुपयांचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सातारा जिल्ह्यातल्या पाचपुतेवाडीमध्ये पोल्ट्री फार्म शेडमध्ये चक्क ड्रग्ज बनवण्याचा कारखाना सुरु होता. बिहारमधून आणलेल्या कामगारांकडून ड्रग्ज बनवून घेतलं जात होतं. डीआरआय विभागाच्या गुजरातमधील 3 आयपीएस अधिकाऱ्यांनी मध्यरात्री धाड टाकून सगळं साहित्य जप्त केले.  ज्यात 6 हजार कोटींचं ड्रग्ज जप्त केलं महाराष्ट्र केसरी संजय पाटील खून प्रकरणातील प्रमुख आरोपी असलेला बाबा मोरे याचा हा कारखाना असल्याची माहिती असून त्याला ताब्यात घेतले आहे. विशेष म्हणजे इतकं मोठं ड्रग्जचं रॅकेट सुरु असताना कराड पोलिसांना त्याचा मागमुसही नव्हता.

महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यात एका मोबाईल मेफेड्रोन उत्पादन युनिटने ही कारवाई केली.  ज्यामध्ये 55 कोटी रुपयांचे मेफेड्रोन ड्रग्ज जप्त केले आहेत. पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, शुक्रवारी कराड तहसीलमधील एका दुर्गम गावात अधिकाऱ्यांनी "ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट" सुरू केले.

पोल्ट्री फार्ममध्ये सुरु होता  कारखाना

पोल्ट्री फार्ममध्ये ड्रग्ज बनवण्याचा कारखान सुरु होता. डीआरआय येथे धाड टाकली. मेफेड्रोन तयार करण्यासाठी उपकरणांनी सुसज्ज असलेली एक पूर्णपणे कार्यरत प्रयोगशाळा आढळली, जी पोल्ट्री फार्मच्या रूपात होती. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, युनिट शोध टाळण्यासाठी वारंवार ठिकाणे बदलत होते. अधिकाऱ्याने सांगितले की जप्त केलेल्या वस्तूंमध्ये 11.848 किलोग्रॅम द्रव स्वरूपात, 9.326 किलोग्रॅम अर्ध-द्रव स्वरूपात आणि 738 ग्रॅम क्रिस्टल स्वरूपात औषधे समाविष्ट आहेत, तसेच 71.5 किलोग्रॅम कच्चा माल आहे जो आणखी 15 किलोग्रॅम मेफेड्रोन बनवण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. या औषधाची एकूण किंमत अंदाजे 55 कोटी रुपये आहे.

मेफेड्रोन हे एक कृत्रिम उत्तेजक आहे जे सामान्यतः पार्टी ड्रग म्हणून ओळखले जाते.  एका अधिकाऱ्याने सांगितले की घटनास्थळावरून तीन लोकांना अटक करण्यात आली: उत्पादक किंवा "स्वयंपाक", "वित्तपुरवठादार-कन्साइनर" आणि पोल्ट्री फार्म मालक. प्रतिबंधित पदार्थाची पहिली तुकडी फार्म मालकाच्या घरी लपवण्यात आली होती. त्यानंतरच्या कारवाईत, डीआरआय अधिकाऱ्यांनी दाट जंगलातील जुन्या जकात टोल पोस्टजवळ अंतिम उत्पादन गोळा करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आणखी दोन लोकांना अटक केली, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. पाच आरोपींपैकी चार जणांना यापूर्वी नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (एनडीपीएस) कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली होती किंवा मकोका ( महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) अंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला होता असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
drug manufacturing factory in a poultry farmPachuputewadi in Satara districtSatara Crime Newsपाचुपुचेवाडी सातारासातारा क्राईम न्यूज

इतर बातम्या

पुण्यापर्यंत खबर पोहचली पण सातारा पोलिसांना काहीच माहित नाह...

महाराष्ट्र बातम्या