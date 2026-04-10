English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सुका म्हावरा महागला, खवय्यांना बसला दर वाढीचा फटका, रेट पाहून तोंडचं पाणी पळेल

मनाली सागवेकर | Updated: Apr 10, 2026, 04:28 PM IST
Dry Fish Price Hike: पावसाळ्यात खोल समुद्रातील व खाडीतील मासळीचे प्रमाण कमी होत असल्याने सुक्या मासळीचा वापर केला जातो. त्यामुळे पावसाळा अवघ्या दोन महिन्यांवर येऊन ठेपला असून सुक्या मासळीला मोठया प्रमाणात मागणी वाढली आहे. यामध्ये आंबार, बोंबील, जवळा, कोलंबीचे सोडे याला अधिक पसंती दिली जात आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यात मासळीची आवक घटल्याने सुक्या मासळीच्या दरात वाढ झाली आहे. याचा फटका खवय्यांना बसत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

 

कोकणातील उरण तालुक्यात बेगमीची तयारी सुरू

कोकणात किनारपट्टीवर रायगड जिल्ह्यातील गावांमध्ये आगरी कोळी समाजाचे वास्तव्य आहे. पावसाळ्यात खोल समुद्रातील मासेमारी बंद असल्याने हे गावकरी सुक्या मासळीची मोठ्या प्रमाणात साठवण करीत असतात. या बेगमीची तयारी सुरू झाली असून यासाठी उरण तालुक्यातील करंजा, खोपटे, केळवणे, दिघाटी परिसरात अनेक ठिकाणी मासळी सुकवताना दिसून येत आहे.

बोंबील, लाकट्या आणि जवळा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध

यामध्ये बोंबील, वाकट्या समवेत गावाजवळील रस्त्यावर देखील लांबलचक पट्ट्यात जवळा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याची माहिती उरण येथील स्थानिक गावकरी समीर कडू यांनी दिली आहे. सध्या या रस्त्याच्या कडेला छोट्या टोपल्या मांडून सुकी मासळी विकण्यात येत आहे. यामध्ये, अनेक प्रकारच्या मासळीचा समावेश असून सुकी माखली, पापलेट, शिंगाली, बागडे, मांदेलीचा समावेश आहे.

 

वाकट्या, कोलंबी सोड्याला सर्वाधिक पंसती 

जवळा, वाकट्या, कोलंबी सोडे, आंबार याला सर्वाधिक पसंती असल्याचे केळवणे येथील मासळी विक्रेती समीरा पाटील हिने सांगितले आहे. तसेच, सुके बोंबील, वाकट्या आणि कोलमाची वडी या भाजून खाण्याची चव अधिक असल्याचे मासळी विक्रेते घनश्याम पाटील यांनी सांगितले आहे. 

जवळा सगळ्यांच्याच पसंतीचा

सुक्या मासळीतील कोलंबी, सोडे हे सुमारे 1800 रुपये किलो दराने सर्वात महाग विकले जात आहेत. सर्वाधिक मागणी असलेला जवळा हा अवघ्या 200 रुपये दराने विकण्यात येत आहे. यामुळे, उरण तालुक्यातील अनेक खवय्ये हे सुक्या मासळीची साठवण करण्यासाठी गर्दी करताना दिसत आहेत. 

 

सुक्या मासळीचे प्रती किलोचे दर 

कोलमाची वडी 50 रुपये (12 नग)
जवळा 200 रुपये
आंबार 400 रुपये
दांडी सुकट  400 रुपये
बोंबील 400 ते 700 रुपये
वाकट्या 200 ते 500 रुपये
माखली 1000 रुपये
पापलेट 600 रुपये
कोलंबी सोडे 1800 रुपये

 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
Dry Fishprice hikekokanmaharashtra

