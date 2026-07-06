/32 तासांपासून हजारो प्रवासी मुंबई गोवा महामार्गावर अडकले; अन्न, पाणी, शौचालय कुठलीच सुविधा नाही, फक्त पाऊस आणि प्रचंड मनस्ताप

Mumbai-Goa highway traffic disruptions : मुसळधार पावसामुळे मुंबई गोवा महामार्गावरील वाहतूक 32 तासांपासून अधिक काळ ठप्प झाली आहे. 32 तासांपासून हजारो प्रवासी मुंबई गोवा महामार्गावर अडकले आहेत. मुंबई गोवा महामार्गावर रायगड जिल्ह्यात प्रवासी अडकून पडले आहेत. अन्न, पाणी, शौचालय कुठलीच सुविधा नसल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली आहे. प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
रायगड जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. मुंबई गोवा महामार्गावर रायगड जिल्ह्यात नागोठणे जवळ 5 जून पासून सुकेळी खिंडीत पावसाचे पाणी मुंबई गोवा महामार्गावर साचले आहे. 5 जूनला सकाळपासून महामार्गावरील वाहतूक ठप्प आहे. तब्बल 32 तास पासून वाहतूक खोळंबली आहे.
शेकडो वाहने आणि त्यामधील प्रवासी अडकून पडले आहेत. या प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. महामार्गाच्या आजुबाजुला कोणतेही सुविधा नसल्याने प्रवाशाची मोठी गैरसोय झाली आहे. महामार्गाच्या दोन्ही बाजुस सात ते आठ किलोमीटर पर्यत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. मात्र या ठिकाणी कुठलीच व्यवस्था नसल्याने अडकून पडलेल्या प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात मुंबई-गोवा महामार्गावरील खवटी गावानजीक डोंगराचा मोठा भाग कोसळून महामार्गावर पडलेली भलीमोठी दरड अखेर तब्बल 14 तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर हटवण्यात महामार्ग बांधकाम विभागाला यश आले आहे. 3 पोकलेन आणि जेसीबी मशीनच्या साहाय्याने युद्धपातळीवर सुरू असलेल्या कामानंतर महामार्गावरील अडथळा दूर करण्यात आला. दरड हटवल्यानंतर त्या ठिकाणाहून अत्यंत सावधगिरीने आणि धिम्या गतीने वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. गेल्या 14 तासांपासून अडकून पडलेली अवजड वाहने,खासगी प्रवासी बस तसेच इतर वाहने आता मुंबई-गोवा महामार्गावरून मार्गस्थ होत आहेत
दरम्यान,परिसरात अद्यापही मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने पुन्हा दरड कोसळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने घटनास्थळी सुरक्षिततेच्या उपाययोजना केल्या आहेत. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी यंत्रणा तैनात करण्यात आली असून वाहनचालकांनी सावधगिरी बाळगून आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करूनच प्रवास करावा,असे आवाहन करण्यात आले आहे.