ओम राजेंचा द्रविडप्राणायाम, यंदा खरा योगा झाला मिस

Om Raje Nimbalkar : मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात सातत्याने हादरा देणाऱ्या घटना घडत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच शिवसेना ठाकरे गटाच्या काही खासदारांनी वेगळा गट स्थापन करून शिवसेना शिंदे गटाला पाठिंबा देत ठाकरेंच्या शिवसेनेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केला. यातील खासदारांमध्ये ओम राजे निंबाळकर यांच्या नावाचा सुद्धा समावेश होता. तसेच ओम राजेंचे वडील पवनराजे निंबाळकर यांच्या दुहेरी हत्याकांड प्रकरणाचा तब्बल 20 वर्षांनंतर शुक्रवारी निकाल लागला, यात पुराव्यांअभावी आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले. खासदार ओम राजे निंबाळकर हे त्यांच्या फिटनेससाठी सुद्धा खूप प्रसिद्ध आहेत, ते दरवर्षी नागरिकांना प्रेरणा देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाच्या निमित्ताने योगा कार्यक्रमात सहभागी होत असतात आणि व्हिडीओ पोस्ट करतात. मात्र यावेळी राजकारणातील द्रविडप्राणायाममुळे खरा योगा मात्र ओम राजेंकडून मिस झाल्याचं पाहायला मिळतंय.
धाराशिवचे खासदार ओम राजे निंबाळकर हे त्यांच्या फिटनेससाठी सुद्धा ओळखले जातात. राजकारणात फिटनेसबाबत सजग असणारे ओम राजे हे एक दुर्मिळ व्यक्तिमत्व आहेत. दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने ओम राजे हे योगा करताना काही व्हिडीओ आणि फोटो पोस्ट करतातं जेणेकरून त्यांचे कार्यक्रते आणि सामान्य नागरिक सुद्धा या माध्यमातून प्रोत्साहन घेतील. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी नदी काठी योगा करतानाच व्हिडीओ पोस्ट केला होता, ज्यामुळे ते देशभरात व्हायरल झालेले. मात्र फिटनेस आणि योगा करणारे ओम राजे हे यावर्षी मात्र राजकीय क्लिष्टतेत इतके अडकून पडलेत की त्यांनी यंदा आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाच्या निमित्ताने योगाबाबत जनजागृती निर्माण करणारा कोणताही फोटो किंवा व्हिडीओ पोस्ट केलेला नाही.
ओम राजेंचे योगा दिनानिमित्त मागच्या वर्षीचे व्हिडीओ :
काही दिवसांपूर्वी ऑपरेशन टायगर अंतर्गत शिवसेना ठाकरे पक्षातील खासदार फुटून भाजपाला पाठिंबा देतील अशा हालचाली सुरु झाल्या होत्या. यात शिवसेना ठाकरे गटातून फुटणाऱ्या काही खासदारांमध्ये ओम राजे निंबाळकरांचं नाव सुद्धा चर्चेत आलं होतं. ओम राजे यांना दिल्लीला नेण्यासाठी जेट विमान सुद्धा पाठण्यात आलेलं, ज्यामधून पुण्यावरून ते दिल्लीला रवाना झाले. पक्षातून फुटून गेलेल्या ६ खासदारांमध्ये निंबाळकरांच्या नावाचा सुद्धा समावेश होता. मात्र शनिवारी २० जून रोजी त्यांचे वडील आणि माजी मंत्री पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्याकांड प्रकरणाचा निकाल तब्बल 20 वर्षांनंतर लागला. यात आरोपीं निर्दोष मुक्त करण्यात आले. यानंतर ओम निंबाळकरांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देऊन आपण ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष सोडून कुठेही गेलो नव्हतो असे सांगितले. रविवारी सकाळी सुद्धा उद्धव ठाकरे आणि ओमराजे निंबाळकर यांच्यात फोनवरून संवाद झाल्याची माहिती आहे. यात उद्धव ठाकरे यांनी ओमराजे निंबाळकरांची भूमिका जाणून घेतली, ओमराजे यांचे नेमकं म्हणणं काय आहे हे उद्धव ठाकरेंनी समजून घेतल. यावेलो ओम राजेंनी आपण पक्षासोबत आहोत आपण कुठलाही निर्णय घेतला नाही असं ओम राजे यांनी उद्धव ठाकरेंना सांगितलं. 'आपणच मला मोठं केलं आहे,आज मी खासदार आहे ते पक्षामुळे तुमच्यामुळे त्यामुळे मी कुठलाही निर्णय घेतला नाही मी कार्यकर्त्यांसोबत सगळ्या बाबतीत चर्चा करणार आहे', असे उद्धव ठाकरेंना ओमराजे निंबाळकर यांनी सांगितल्याची सूत्रांची माहिती दिली. ओम राजे निंबाळकर रविवारी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेणार आहेत. तेव्हा शिवसेनेतील फूट, पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्याकांडा प्रकरणातील त्यांची पुढील भूमिका इत्यादी सर्वांबाबत ओम राजे बोलतील अशी अपेक्षा आहे. मात्र या सगळ्या राजकीय द्वंदात ओम राजे निलंबळकर यांचा योगा मात्र मागे पडल्याचं दिसतंय.