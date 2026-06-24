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कोकणात भूकंप, महाराष्ट्रात ढगफुटी! अनेक जिल्ह्यात पावासाचे तांडव; निसर्गाचा रौद्र अवतार

महाराष्ट्रात पावासाने थैमान घातले आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ढगफुटी सदृश्य पाऊस पडला आहे. तर, दुसरीकडे कोकणात भूकंपसदृश धक्के जाणवल्याची माहिती समोर येत आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 24, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:02 PM IST
कोकणात भूकंप, महाराष्ट्रात ढगफुटी! अनेक जिल्ह्यात पावासाचे तांडव; निसर्गाचा रौद्र अवतार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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