/कोकणात भूकंप, महाराष्ट्रात ढगफुटी! अनेक जिल्ह्यात पावासाचे तांडव; निसर्गाचा रौद्र अवतार

Maharashtra Monsoon : महाराष्ट्रात पाऊस दाखल झाला आहे. दोनच दिवसात पावसाने थैमान घातले आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना सह विविध जिल्ह्यांमध्ये ढगफुटी सदृश्य पाऊस पडला आहे. निसर्गाचा रौद्र अवतार सर्वांनाच धडकी भरली. या पावसामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. तर, दुसरीकडे कोकणात भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये निसर्गाचा रौद्र अवतार
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यात निसर्गाचा रौद्र अवतार पाहायला मिळाला. जरंडी परिसरात तब्बल दीड तास ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाल्याने नदी-नाले दुथडी भरून वाहू लागले. सोयगाव-बनोटी मार्गावरील जरंडीजवळील तात्पुरता मातीचा पूल वाहून गेल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. दरम्यान, पुराच्या पाण्यात एक मोटारसायकल वाहून गेली असून ग्रामस्थांच्या प्रसंगावधानामुळे मोटारसायकलस्वाराचे प्राण वाचले. तर ग्रामपंचायतीची घंटागाडीही पुराच्या पाण्यात अडकली होती. या मुसळधार पावसामुळे परिसरातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
तर, जळगावात मुक्ताईनगर तालुक्यातील अंतुर्ली, कर्की, अनेक भागात ढगफुटीस सदृश्य पाऊस पडला आहे. कर्की येथे साखरपुड्यासाठी आलेल्या वऱ्हाडाची एक खाजगी बस नाल्यावरून पाणी आल्याने अडकली. चालकाने तत्परता दाखवल्याने मोठा अनर्थ टळला. अनेकांच्या घरात पाणी घुसून संसार उपयोगी वस्तूचे नुकसान झाले. तर काही दुकानात घुसले पाणी मोठे नुकसान पंचनामे करून मदतीची मागणी.
लातूर जिल्ह्यातील जळकोट तालुक्यात अखेर पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. जळकोट शहरासह वांजरवाडा, घोणसी, कोळनूर, माळहिपरगा, रावणकोळा आणि पाटोदा खुर्द परिसरात ढगफुटीसारखा पाऊस झालाय. जळकोटमधील 45 ते 65 मिमीपर्यंत पावसाची नोंद झाली आहे. अनेक ठिकाणी बांध फुटणे, माती वाहून जाणे आणि वादळी वाऱ्यामुळे झाडे उन्मळून पडण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. दरम्यान, कृषी विभागाने 100 मिमीपर्यंत समाधानकारक पाऊस होईपर्यंत पेरण्या न करण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले आहे.
कणकवली तालुक्यातील फोंडाघाट येथील विद्यानगर-बेलदारवाडी परिसरात रात्री उशिरा भूकंपसदृश धक्के जाणवल्याची घटना समोर आली आहे. या धक्क्यांमुळे परिसरातील चार घरांचे नुकसान झाले असून घरांच्या भिंतींसह अंगणाच्या जमिनींनाही तडे गेले आहेत. घटनेची माहिती मिळताच ग्रामपंचायत प्रशासनाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली आहे. नेमके हे धक्के कशामुळे जाणवले याबाबत अद्याप स्पष्टता नसली तरी महसूल व संबंधित यंत्रणांना माहिती देण्यात आली असून नुकसानीचे पंचनामे करून मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात फोंडाघाटच्या सरपंच संजना आग्रे यांनी माहिती दिली.