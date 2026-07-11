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महाराष्ट्राला खऱ्या भूकंपाचा धोका, ठाकरेंच्या शिवसेनेनं व्यक्त केली भीती; 'संपूर्ण विनाश झाल्याशिवाय फडणवीसांचे...', ‘चमकोगिरी’ म्हणत टोला

आपत्ती व्यवस्थापन खात्याचे मंत्री कॅमेऱ्यांच्या प्रकाशझोतात त्या आपत्कालीन वॉर रूममध्ये गेले. बरोबर मुख्यमंत्र्यांना नेले. चमकोगिरी केली, असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 11, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:14 AM IST
महाराष्ट्राला खऱ्या भूकंपाचा धोका, ठाकरेंच्या शिवसेनेनं व्यक्त केली भीती; 'संपूर्ण विनाश झाल्याशिवाय फडणवीसांचे...', ‘चमकोगिरी’ म्हणत टोला
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून टीकेची झोड (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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महाराष्ट्राला खऱ्या भूकंपाचा धोका, ठाकरेंच्या शिवसेनेनं व्यक्त केली भीती; 'संपूर्ण विनाश झाल्याशिवाय फडणवीसांचे...', ‘चमकोगिरी’ म्हणत टोला
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