/‘खाऊन-पिऊन आंदोलन करा, मी तर चोरून खायचो!’ नरहरी झिरवळांच्या वक्तव्याने आदिवासी विद्यार्थी संतापले; दिलं थेट उत्तर

पुण्यातील मांजरी परिसरात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेले आंदोलन आता चांगलेच चर्चेत आले आहे. गेल्या 14 दिवसांपासून विद्यार्थी आंदोलन करत असून, काही विद्यार्थी आमरण उपोषणावर आहेत. आंदोलनस्थळी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आणि मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. यावेळी विद्यार्थ्यांनी मागण्यांवर सरकारकडून लेखी जीआर मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका मांडली. दरम्यान, झिरवळ यांनी विद्यार्थ्यांना केलेल्या ‘खाऊन-पिऊन आंदोलन करा’ या वक्तव्यामुळे नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुण्यातील मांजरी येथे आंदोलन सुरू आहे. गेल्या 14 दिवसांपासून विद्यार्थी आंदोलनाच्या ठिकाणी ठिय्या देऊन आहेत. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी झाले असून, काही विद्यार्थ्यांनी मागण्या मान्य होईपर्यंत आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकारसमोर या आंदोलनाचा तातडीने तोडगा काढण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आणि मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. दोन्ही मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या आणि भूमिका जाणून घेतल्या. आमरण उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी उपोषण सोडावे, अशी विनंती मंत्र्यांनी केली. मात्र, सरकारकडून ठोस लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय माघार घेण्यास विद्यार्थी तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले.
विद्यार्थ्यांनी सरकारसमोर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. केवळ तोंडी आश्वासनावर विश्वास ठेवण्यास ते तयार नसून, मागण्यांबाबत अधिकृत शासन निर्णय अर्थात जीआर मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. लेखी आदेश मिळाल्यानंतरच आंदोलन थांबवण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये आता चर्चेतून तोडगा निघतो का, याकडे लक्ष लागले आहे.
विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना नरहरी झिरवळ यांनी, ‘खाऊन-पिऊन आंदोलन करा’, असा सल्ला दिला. आपल्या पूर्वीच्या आंदोलनांच्या अनुभवाचा संदर्भ देताना त्यांनी आपण आंदोलन करत असताना ‘चोरून खायचो’, अशा आशयाचे वक्तव्यही केले. झिरवळांचे हे वक्तव्य आंदोलनस्थळी उपस्थित विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरले. गंभीर मागण्यांसाठी उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना असा सल्ला देणे योग्य आहे का, यावर आता प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
झिरवळ यांच्या वक्तव्यावर आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनीही तात्काळ प्रतिक्रिया दिली. ‘आम्हाला खाऊन-पिऊन आंदोलन करायचे असते तर तुम्ही इथे आलेच नसते,’ अशा शब्दांत विद्यार्थ्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. उपोषण आणि आंदोलनामागे मागण्या मान्य करून घेण्याचा गंभीर उद्देश असल्याचे विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे मंत्री आणि आंदोलनकर्त्यांमधील संवादादरम्यान काही वेळ वातावरण तापल्याचे दिसून आले.
नरहरी झिरवळ यांच्या वक्तव्याचा अर्थ आणि संदर्भ यावरून आता चर्चा सुरू झाली आहे. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने हा विषय त्यांच्या शिक्षण, हक्क आणि भविष्यासंबंधीचा असल्याने त्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे, सरकारकडून आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा सुरू असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे झिरवळांच्या वक्तव्यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या मूळ मागण्यांवर सरकार काय निर्णय घेते, हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध 14 मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मंत्री आणि विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळामध्ये चर्चा झाली असून, आंदोलन मागे घेण्यासाठी सरकारकडून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांनी लेखी जीआरची मागणी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे आगामी काळात सरकारकडून नेमके कोणते निर्णय घेतले जातात आणि त्यानंतर विद्यार्थी आंदोलन मागे घेतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मांजरीतील आंदोलन आता केवळ उपोषणापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. 14 मागण्या, लेखी जीआरची मागणी आणि मंत्र्यांच्या भेटीदरम्यान झालेला संवाद यामुळे या आंदोलनाकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. त्यातच नरहरी झिरवळांच्या ‘खाऊन-पिऊन आंदोलन करा’ या वक्तव्यामुळे राजकीय चर्चेलाही नवे वळण मिळाले आहे.