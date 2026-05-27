/भारतात Ebola Virus ची एंट्री? नागपूर आणि बंगळुरू विमानतळावर युगांडाहून परतलेल्या दोन प्रवाशांना...

Ebola Virus : युगांडाहून बंगळुरू आणि नागपूर प्रत्येक एक प्रवाशी परतला आहे. बंगळुरू विमानतळावर आलेल्या तरुणीला इबोला विषाणूच्या संशयावरून तातडीने क्वारंटाईन करण्यात आलंय. तर नागपूरमध्येही नागरिकाला 21 दिवस होम आयसोलेशनमध्ये ठेवलंय.
Ebola Virus Entry into India : आफ्रिकेतील इबोलाच्या वाढत्या संकटाला पाहता WHO जागतिक आरोग्य आणीबाणी जाहीर केली आहे. त्यानंतर भारत सरकार ॲक्शन मोडमध्ये आहे. पण भारतासह महाराष्ट्रात Ebola Virus ची एंट्री झाली की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. नागपूर विमानतळावर युगांडावरुन एक प्रवाशी परतला आहे. त्यामुळे इबोलाच्या धोक्यामुळे नागपूर विमानतळावर हायअलर्ट वर आहे. या 47 वर्षीय प्रवाशावर आरोग्य विभागाची नजर असून सध्या तरी त्याच्यामध्ये इबोलाचे कोणतेही लक्षणं दिसत नाही आहेत. पण सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून त्याला पुढील 21 दिवस होम आयसोलेशन करण्यात आलं आहे. तसंच रोज आरोग्य विभागाकडून त्याची काळजी घेतली जाणार आहे. भविष्यात जर त्या प्रवाशांमध्ये लक्षणं आढळल्यास रुग्णालयात दाखल करण्यात येईल, असं सांगण्यात आलंय.
दुसरीकडे युगांडामधून 28 वर्षीय तरुणी बंगळुरूच्या केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आली आहे. ती 23 मे रोजी बंगळुरूला आली होती. तिलादेखील इंदिरानगर येथील साथरोग रुग्णलायात विलगीकरणात ठेवण्यात आलंय, असं पीटीआयने सांगितलं आहे. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे यांनी या तरुणीबद्दल सांगितलं की, तिच्यामध्ये सध्या तरी इबोलाची कोणतीही लक्षणं नाहीत. पण तिला थकवा जाणवत असल्याने विमानतळ प्राधिकरणाने तिचे रक्ताचे नमुने गोळा केले आहेत. हे नमुने तपासणीसाठी पुण्यातील राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्थेला पाठवण्यात आलंय.
अचानक तीव्र ताप
प्रचंड अशक्तपणा
तीव्र डोकेदुखी
स्नायू दुखणे
उलट्या, जुलाब
डोळे लाल होणे
भूक न लागणे
दरम्यान केंद्र सरकारने इबोला व्हायरलच्या परिस्थितीवर आपलं नरडी नजर असल्याचे सांगितलं आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरण्याचे कारण नाही. खबरदारी म्हणून भारतातील विमानतळावर आणि इतर प्रवेशद्वारांवर (Entry Points) प्रवाशांचे स्क्रीनिंग सुरु करण्यात आले आहे.
आफ्रिकन देशांमध्ये इबोला व्हायरसचा संसर्ग वेगाने वाढत असून सर्वाधिक प्रकरणे काँगोमध्ये आढळून आली आहेत. काँगोमध्ये आतापर्यंत इबोलाचे 101 पॉझिटिव्ह रुग्ण आणि 900 हून अधिक संशयित रुग्णांची नोंद झाली आहे.