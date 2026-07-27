/Explained: ED कडून मुंबईतील रंगशारदा हॉटेल जप्त! 332 कोटींची संपत्ती ताब्यात; 512 कोटींच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणी कारवाई, समजून घ्या संपूर्ण प्रकरण

सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) मुंबईत मोठी कारवाई केली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केली आहे. ही कारवाई 'हॉटेल रंगशारदा'शी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली आहे. ईडीच्या आरोपानुसार, मराठी नाट्य आणि सांस्कृतिक उपक्रमांना चालना देण्यासाठी सवलतीच्या दरात देण्यात आलेली जमीन व्यावसायिक कारणांसाठी वापरली गेली. याच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची बेकायदेशीर कमाई करण्यात आली. तपासात आतापर्यंत सुमारे 512 कोटी रुपये मूल्याची 'गुन्ह्यातून मिळवलेली संपत्ती' (proceeds of crime) असल्याचं निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू आहे.
ईडीच्या (ED) मुंबई विभागीय कार्यालयाने 'मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा' (PMLA), 2022 अंतर्गत 'तात्पुरती जप्तीची नोटीस' (Provisional Attachment Order) जारी करून सुमारे 332.24 कोटी रुपये किंमतीच्या दोन स्थायी मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. यामध्ये मुंबईतील वांद्रे येथील प्रसिद्ध 'हॉटेल रंगशारदा' आणि प्रभादेवी येथील जमिनीच्या एका भूखंडाचा समावेश आहे. तपास यंत्रणेच्या माहितीनुसार, या दोन्ही मालमत्ता 'मेसर्स रंग शारदा हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड'च्या ताब्यात आणि नियंत्रणाखाली आहेत. या मालमत्ता मनी लाँडरिंगच्या गुन्ह्याशी संबंधित असल्याचं ईडीने म्हटलं आहे.
मुंबईतील वांद्रे पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरच्या (FIR) आधारे ईडीने (ED) या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. 'रंग शारदा प्रतिष्ठान ट्रस्ट'च्या विश्वस्तांनी केलेल्या तक्रारीनंतर हा एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. या तक्रारीत प्रभासदास वीरचंद लोटिया आणि 'मेसर्स रंग शारदा हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड' यांच्यावर फसवणूक आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचा विश्वासघात केल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) विशिष्ट उद्देशासाठी सवलतीच्या दरात दिलेली जमीन नियमांचे उल्लंघन करून वापरली गेल्याचा आरोप यात करण्यात आला आहे.
ईडीच्या (ED) तपासातून निष्पन्न झालं की, म्हाडाने (MHADA) ही जमीन 'रंग शारदा प्रतिष्ठान ट्रस्ट'ला केवळ मराठी नाट्य, साहित्य आणि सांस्कृतिक उपक्रमांच्या प्रसारासाठीच वितरित केली होती. मात्र, 'मेसर्स रंग शारदा हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड'च्या माध्यमातून प्रभुदास वीरचंद लोटिया यांनी या जमिनीवर अनधिकृतपणे ताबा मिळवला, असा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे. त्यानंतर, जमिनीच्या वाटपाच्या अटींचे आणि नियामक मंजुरींचे उल्लंघन करून या जमिनीचा पूर्णपणे व्यावसायिक वापर करण्यात आला. ही संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे पार पाडण्यात आली, असे ईडीचे म्हणणे आहे.
तपासादरम्यान असंही आढळून आले की, भूखंड वाटपाच्या अटींनुसार ज्या नाट्यगृह आणि कलाकारांच्या निवासस्थानांची उभारणी करून ती ट्रस्टकडे हस्तांतरित करणं कंपनीला बंधनकारक होतं. मात्र तसं करण्यात कंपनी अपयशी ठरली. त्याऐवजी, त्याच संकुलात हॉटेल, लॉजिंग, रेस्टॉरंट, मद्यविक्रीचे दुकान (बार), बँक्वेट हॉल आणि इतर व्यावसायिक आस्थापना चालवल्या गेल्या. या उपक्रमांसाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर परवानग्या घेण्यात आल्या नव्हत्या, असा आरोप ईडीने (ED) केला आहे. एजन्सीच्या मते, हा संपूर्ण व्यावसायिक कारभार ट्रस्टची उद्दिष्टे आणि सरकारच्या अटींशी विसंगत होता.
ईडीच्या (ED) तपासानुसार, 'रंग शारदा प्रतिष्ठान ट्रस्ट'ला वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीवर उभारलेल्या व्यावसायिक जागांची अनधिकृत विक्री करण्यात प्रभुदास वीरचंद लोटीया यांनी कथितरीत्या मदत केली होती. या विक्रीतून मिळालेल्या रकमेचा वापर मुंबईतील प्रभादेवी भागात आणखी एक मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी करण्यात आला होता, असा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे. परिणामी, मनी लाँड्रिंगच्या (पैशांची अफरातफर) या प्रकरणाच्या अनुषंगाने प्रभादेवी येथील ती मालमत्ताही जप्त करण्यात आली आहे. आता ही यंत्रणा या व्यवहारांशी संबंधित संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांचा तपास करत आहे.
ईडीच्या (ED) म्हणण्यानुसार, या संपूर्ण प्रकरणात आतापर्यंतच्या तपासात सुमारे 512 कोटी रुपयांची गुन्ह्यातून मिळवलेली रक्कम निष्पन्न झाली आहे. यामध्ये हॉटेल व्यवसाय, लॉजिंग हाऊसेस, रेस्तराँ, मद्यविक्रीची दुकाने (बार) आणि बँक्वेट सुविधांतून झालेली कमाई, तसेच भाडे व इतर व्यावसायिक उत्पन्नाचा समावेश आहे. तपास अद्याप सुरू असून, आगामी काळात आणखी खुलासे होऊ शकतात.