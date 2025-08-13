English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रात ईडीची मोठी कारवाई; मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अनिल पवार यांना 13 दिवसानंतर अटक; दादा भुसेंचे जावई

वसई-विरारच्या माजी पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवारांना अटक करण्यात आली आहे. अनिल पवारांसह चार जणांना ईडीने ताब्यात घेतले आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात पवारांना अटक झाली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 13, 2025, 08:27 PM IST
Anil Kumar Pawar: महाराष्ट्रात ईडीने मोठी कारवाई केली आहे. वसई-विरारच्या माजी पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवारांना अटक केली आहे. अनिल पवारांसह चार जणांना ईडीने ताब्यात घेतले आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात पवारांना अटक झाली आहे. 

30 जुलै 2025 रोजी वसई-विरार महापालिकेतील माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या घरावर ई़डीने धाड टाकली.  मुंबई महानगर विभागाच्या 'एसआरएस' चे मुख्यकार्यकारी अधिकारी पदावर त्यांची नियुक्ती झाली होती. त्यांचा निरोप समारंभ पार पडल्यानंतर ईडीने कारवाई सुरु केली. वसई-विरार परिसरात राखीव ६० एकर भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या 41 अनधिकृत इमारती प्रकरणी झालेल्या भ्रष्टाचारात वसई विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिल कुमार पवार यांची ईडीने चौकशी केली. तब्बल 22 तास अनिलकुमार पवार व त्यांच्या कुटुंबियांची चौकशी सुरू होती. त्यांच्या पत्नी आणि मुलीला बोलावून चौकशी करण्यात आली. 

यानंतर अनिलकुमार पवार यांची सपत्नीक तब्बल 10 तास चौकशी करत जबाब नोंदवला.  ईडीच्या वरळीतल्या सी. जे. हाउसमधील कार्यालयात सकाळी साडे दहा ते चौकशीसाठी आले होते. रात्री पावणे दहा वाजता ते पत्नीसह कार्यालयातून बाहेर पडले.   अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी अनिलकुमार पवार यांनी मोठी भूमिका बजावल्याचा ठपका ईडीने त्यांच्यावर ठेवला.अनिलकुमारांनी प्रति चौरस फूट 20 ते 25 रुपये दराने लाच स्वीकारल्याचं ईडीच्या प्राथमिक तपासात आढळून आलंय.

ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी 29 जुलैला अनिल कुमार पवारांच्या निवासस्थानासह 12 ठिकाणी छापेमारी केली. त्यावेळी नाशिक येथे त्यांच्या पुतण्याच्या घरी 1 कोटी  33 लाख रुपयांची रोख रक्कम आढळली होती. माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार हे शिक्षणमंत्री दादा भुसेंचे भाचे जावई आहेत. ते मूळचे सटाणा येथील आहेत. दरम्यान या कारवाईनंतर संजय राऊतांनी थेट दादा भुसे यांच्यावर निशाणा साधलाय. एकनाथ शिंदेंच्या काळात अनिलकुमार पवारांची नियमबाह्य पद्धतीनं नियुक्ती केल्याचा आरोप राऊतांनी केला होता.

 

