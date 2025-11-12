English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
निवडणुकीच्या तोंडावर मनसे नेते राजू पाटलांच्या भावाच्या घरी ED ची धाड

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते माजी आमदार राजू पाटील यांचे भाऊ विनोद पाटील यांची बुधवारी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) चौकशी केली आहे.

पूजा पवार | Updated: Nov 12, 2025, 07:28 PM IST
निवडणुकीच्या तोंडावर मनसे नेते राजू पाटलांच्या भावाच्या घरी ED ची धाड
(Photo Credit : Social Media)

Vinod Patil : येत्या काही दिवसात महापालिका निवडणुकीची घोषणा होऊ शकते. अशातच निवडणुकीच्या तोंडावर मनसे नेते राजू पाटलांच्या भावाच्या घरी ईडीचे अधिकारी  चौकशीसाठी दाखल झाले. बुधवारी सकाळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते माजी आमदार राजू पाटील यांचे भाऊ विनोद पाटील यांची अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) चौकशी केली आहे. ही चौकशी लोढा ग्रुपचे भागीदार राजेंद्र लोढा यांच्याकडून झालेल्या आर्थिक व्यवहार आणि ट्रान्झेक्शन संदर्भात करण्यात आली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, लोढा ग्रुपचे विश्वासघात आणि फसवणूक प्रकरणी सध्या ईडी तपास सुरू आहे. या प्रकरणाशी संबंधित काही महत्त्वाच्या आर्थिक ट्रान्झेक्शनमध्ये मनसे नेते राजू पाटील यांचे भाऊ विनोद पाटील यांचं नाव समोर आलं. त्यामुळे असल्याने ईडीने त्यांना चौकशीसाठी बोलावले होते.

1994 पासून पाटील कुटुंबीय आणि लोढा यांच्यात आर्थिक संबंध असल्याचे स्रोतांकडून समजते. त्या काळातील काही जुने व्यवहार आणि निधी हस्तांतरणाचा हेतू काय होता, याबाबत ईडीने सविस्तर विचारपूस केली. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी विनोद पाटील यांचा जबाब घेतल्यानंतर टीम मुंबईकडे रवाना झाली. या चौकशीमुळे डोंबिवली आणि ठाणे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली.

लोढा ग्रुपच्या व्यवहारातील आर्थिक अनियमिततेबाबतचा तपास आता ईडीकडे असल्याने पुढील काही दिवसांत आणखी काही मोठी नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

FAQ : 

1. ईडीने विनोद पाटील यांची चौकशी का केली?
ईडीने विनोद पाटील यांची चौकशी लोढा ग्रुपच्या विश्वासघात आणि फसवणूक प्रकरणी केली आहे.

2. विनोद पाटील यांचा लोढा ग्रुपशी काय संबंध आहे?
विनोद पाटील यांचा लोढा ग्रुपशी 1994 पासून आर्थिक संबंध आहे.

3. ईडीने विनोद पाटील यांच्याकडून काय विचारले?
ईडीने विनोद पाटील यांच्याकडून त्या काळातील काही जुने व्यवहार आणि निधी हस्तांतरणाचा हेतू काय होता, याबाबत सविस्तर विचारपूस केली.

About the Author
Tags:
Raju Patilmarathi newsEDvinod patil

