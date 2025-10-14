पुण्यातील सॅलीसबरी पार्कमध्ये ED ची धाड; महाराष्ट्रातील दोन मोठ्या काँट्रॅक्टरची चौकशी

Pune Crime News : महाराष्ट्रातील दोन मोठ्या काँट्रॅक्टरवर ED ने धाड टाकली आहे. पुण्यातील सॅलीसबरी पार्कमध्ये ED ने छापेमारी केली आहे. या कारवाईमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. ही करावाई का करण्यात आली तसेच छापेमारीत काय सापडले याची कोणतीही माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
विजय धवांगळे त्यांचे भाऊ अजय धवांगळे आणि विवेक बाळासाहेब गव्हाणे या ठेकेदारांवर छापेमारी करण्यात आली.
विवेक गव्हाणे यांच्या पुण्यातील सॅलीसबरी पार्क येथील घरी आणि मार्केट यार्ड मधील ॲाफीसवर आयकर विभागाने छापेमारी केली. धवांगळे बंधुच्या नागपुर आणि मुंबईतील घरे आणि कार्यालयांवर छापेमारी केली. धवांगळे बंधुच्या एस टु इन्फोटेक, वंश इन्फोटेक , लक्सर रियालिटी, वन ग्लोबल सर्विसेस अशा शेकडो कंपन्या आहेत. गव्हाणे आणि धवांगळे राज्य सरकारमधील बडे कॅान्ट्रॅक्टर आणि पुरवठादार धवांगळे आणि गव्हाणे यांच्यावरील छाप्यांमुळे खळबळ उडाली आहे. याआधी विवेक गव्हाणे आणि त्यांच्या आशिष ट्रेडर्स कंपनीवर ईडीकडुनही कारवाई करण्यात आली.
वसई-विरार मनपा क्षेत्रातील बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने माजी आयुक्तांविरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले. अनिलकुमार पवार यांच्यासह 18 भूमाफिया आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात 341 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे. आरोपपत्रातून अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. ईडीच्या आरोपपत्रानुसार, आयुक्त पदावर असताना अनिलकुमार पवार यांनी प्रत्येक कामासाठी मोठी लाच घेतली आणि भ्रष्टाचारासाठी एक यंत्रणा उभी केली होती. 41 हून अधिक अनधिकृत इमारतींकडे डोळेझाक करण्यासाठी आणि त्यांना परवानगी देण्यासाठी पवार यांनी कोट्यवधी रुपये लाच घेतल्याचा ठपका ठेवला आहे. या लाचेच्या पैशातून पवारांनी लक्झरी कार, महागड्या साड्या आणि सोन्या-हिऱ्यांचे दागिने खरेदी करून मोठी उधळपट्टी केल्याचेही तपासात समोर आले आहे.