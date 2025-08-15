English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

प्रत्येक फाईलसाठी 50 हजार...; असं होतं अनिल पवारांचं रेटकार्ड; ED चा धक्कादायक खुलासा, पैशांसाठी 'कोडनेम'चा वापर

माजी आयुक्त आणि कनिष्ठ अधिका-यांनी लाचखोरीसाठी कोडनेमचा वापर केल्याचा दावा ईडीनं कोर्टात केला आहे  

शिवराज यादव | Updated: Aug 15, 2025, 08:11 PM IST
प्रत्येक फाईलसाठी 50 हजार...; असं होतं अनिल पवारांचं रेटकार्ड; ED चा धक्कादायक खुलासा, पैशांसाठी 'कोडनेम'चा वापर

वसई विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिल पवार यांना ईडीने अटक केली आहे. अनिल पवारांबाबत ईडीने कार्टात धक्कादायक दावा केला आहे.  माजी आयुक्त आणि कनिष्ठ अधिका-यांनी लाचखोरीसाठी कोडनेमचा वापर केल्याचा दावा ईडीनं कोर्टात केला आहे. तर दुसरीकडे  माजी आयुक्तांच्या लाचखोरीचं रेटकार्डही झी 24 तासच्या हाती लागलं आहे. 

वसई-विरार महापालिकेचे माजी आय़ुक्त अनिल पवार यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने अटक केली आहे. ईडीने 13 ऑगस्ट 2025 रोजी अनिल पवार, वाय एस  रेड्डी, माजी नगरसेवक आणि बिल्डर सिताराम गुप्ता आणि अरुण गुप्ता यांना अटक केली आहे. 

या प्रकरणात ईडीने विशेष न्यायालयात एक मोठा दावा केला आहे. लाचखोरीसाठी माजी आयुक्त पवार आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांशी लोचखोरीसाठी कोडनेमचा वापर करत असल्याचा दावा ईडीने कोर्टात केला आहे. अनिल पवार आणि त्यांचे कनिष्ठ अधिकारी, उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांनी बिल्डरांशी संपर्क साधताना ‘सी’ आणि ‘डी’ असे कोडनेम वापरल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आणि प्रकल्प मंजुरीसाठी प्रति चौरस फूट 20-25 रुपये आणि काही प्रकरणांमध्ये 50 रुपये दराने लाच निश्चित केली होती. दरम्यान झी २४तासच्या हाती माजी आयुक्तांच्या लाचखोरीचं रेटकार्ड लागलंय. कोणत्या विभागातून किती कमिशन घेतलं जात होतं पाहुयात.

 

भ्रष्टाचाराचं रेट कार्ड (हेडर)

 

विभाग                                                कमिशन

कायदा                                       प्रत्येक फाईलसाठी 50 हजार  ते 1 लाख रु.

इंजिनिअरिंग                                 प्रत्येक फाईलसाठी 25 हजार रु.

ज्युनियर इंजिनिअर                         प्रति चौ. फूट 1 ते 2 रु.

मनपा इंजिनिअर                             प्रति चौ.फूट 2रु.

टाऊन प्लानिंग असिस्टंट डायरेक्टर     प्रति चौ. फूट 5रु.

टाऊन प्लानिंग डेप्युटी डायरेक्टर        प्रति चौ. फूट 10 ते 12 रु.

मनपा आयुक्त                                 प्रति चौ. फूट 25रु.

 

अनिल पवारांवर ईडीने केलेल्या कारवाईनंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ईडीसंदर्भातील वक्तव्याचं स्वागत केलंय. आणि हे स्वागत करताना त्यांनी शिदेंच्या शिवसेनेवर निशाणा साधायची संधीही सोडली नाहीय.. 

तर अनिल पवार यांनी केलेला भ्रष्टाचार हा राज्य सरकारच्या आशिर्वादाने झाल्याची टीका राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे. या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही आव्हाड यांनी केली आहे. 

वसई विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिल पवार हे ईडीच्या कोठडीत आहेत. आता त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या अनेक मोडस ऑपरेंडी ईडीकडून कोर्टात मांडण्यात येताहेत. त्यामुळे अनिल पवार यांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
EDAnil PawarVasai Virar Municipal Corporation

इतर बातम्या

नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा लवकरच सुटणार? गिरीश महाजनांच...

महाराष्ट्र बातम्या