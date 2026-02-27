ED Seized Money: ईडी जप्त केलेले पैसे कुठे ठेवते, जाणून घ्या EDच्या खजिन्यात किती आहे रक्कम?

ED Seized Money: अंमलबजावणी संचालनालय मनी लाँडरिंग आणि बेकायदेशीर विदेशी व्यवहारांसारख्या आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासात मोठी भूमिका बजावते. छाप्यांदरम्यान ईडीचे अधिकारी बहुतेक वेळा मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम, मालमत्ता आणि इतर संपत्ती जप्त करतात. अनेकांना असा समज असतो की ईडी हे पैसे थेट आपल्या खजिन्यात ठेवते. पण जप्त केलेल्या पैशांची हाताळणी आणि साठवणूक करण्यासाठी कठोर कायदेशीर आणि बँकिंग प्रक्रिया असते.
ईडीचे अधिकारी छाप्यांदरम्यान रोख जप्त करतात तेव्हा ते पैसे लगेच सरकारी ताब्यात घेतले जात नाहीत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांना विशेष मोजणी यंत्रांचा वापर करून रोख मोजण्यासाठी तिथेच बोलावले जाते. मोजणीची प्रक्रिया स्वतंत्र साक्षीदारांच्या उपस्थितीत होते. यासोबतच एक सीजर मेमो तयार केले जाते. या डॉक्यूमेंटमध्ये जप्त केलेली अचूक रक्कम नोंदवली जाते.
मोजणीनंतर जप्त केलेली रोख पूर्णपणे सील केली जाते आणि त्या राज्यातील एसबीआयच्या एका ठराविक शाखेत पाठवली जाते. त्यानंतर हे पैसे ईडीच्या नावाने उघडलेल्या एका विशेष वैयक्तिक ठेव खात्यात जमा केले जातात. २०१८ पासून हे खाते सामान्यतः व्याजरहित असते. यामुळे केसची चौकशी सुरू असताना आरोपी किंवा एजन्सीला जप्त केलेल्या पैशांपासून कोणताही आर्थिक फायदा होत नाही याची खात्री होते.
जप्त केलेले पैसे कायदेशीर प्रक्रिया संपेपर्यंत बँक खात्यातच राहतात. न्यायालय आरोपीला दोषी ठरवते तर पैसे कायमस्वरूपी भारताच्या एकत्रित निधीत हस्तांतरित केले जातात. हे सरकारी महसूलाचा भाग बनतात. मात्र आरोपी निर्दोष ठरला तर जप्त केलेली पूर्ण रक्कम परत करावी लागते. कारण जोपर्यंत दुसरे काही सिद्ध होत नाही तोपर्यंत ते कायदेशीररित्या त्या व्यक्तीची मालमत्ता राहते.
तुम्हाला सांगतो की जप्त केलेल्या संपत्तीत फक्त रोख नसते. यात बँक शिल्लक, जमीन, इमारती, वाहने, दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तूंचाही समावेश असू शकतो. या संपत्तींना चौकशीदरम्यान काही काळासाठी जोडले जाते जेणेकरून त्यांची विक्री किंवा हस्तांतरण थांबवता येईल. 31 मार्च 2025 पर्यंत एकूण जोडलेल्या संपत्तीची किंमत ₹1,54,594 कोटी आहे.
फक्त आर्थिक वर्ष 2024-2025 मध्ये ईडीने सुमारे 30,036 कोटी रुपयांच्या संपत्ती काही काळासाठी जोडल्या. हे मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 141 टक्के इतकी मोठी वाढ होती.