English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

6 कोटींचं सोनं, 3.7 कोटींची कॅश... महाराष्ट्रातील 'या' छोट्या गावात धाड; ED अधिकारीही गोंधळले

ED Raids In Small Village: सक्तवसुली संचलनालयाने छोट्याश्या गावात केलेल्या छापेमारीत समोर आलेला मुद्देमाल पाहून तपास अधिकाऱ्यांनाही धक्का बसला.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 14, 2025, 10:39 AM IST
6 कोटींचं सोनं, 3.7 कोटींची कॅश... महाराष्ट्रातील 'या' छोट्या गावात धाड; ED अधिकारीही गोंधळले
ईडीला मोठं यश (प्रातिनिधिक फोटो)

ED Raids In Small Village: महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील एका छोट्याश्या गावामधून सक्तवसुली संचलनालयाला तब्बल 9 कोटी रुपयांचं घबाड सापडलं आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये 3 कोटी 70 लाखांची रोख रक्कम आणि 6 कोटींचं सोनं ईडीला सापडलं आहे. या रिकव्हरीमुळे एकच खळबळ उडाली असून तपास अधिकारीही थक्क झालेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोणत्या गावात सापडलं हे घबाड?

ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यामधील पडघा गावात हा सारा मुद्देमाल सापडला आहे. याचा गावातील 'इसिस'च्या मॉड्युलने स्थानिक राखीव जंगलातून खैर लाकूड अवैधरित्या तोडून त्याची तस्करी केली होती, अशी माहिती ईडीच्या तपासात समोर आली आहे. दहशतवाद्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या पैशांशी संबंधित मनी लॉण्डिंग प्रकरणी ईडीने केलेल्या तपासादरम्यान पैशांच्या व्यवहाराचं हे कनेक्शन उघड झालं आहे. ईडीने शनिवारी यासंदर्भातील माहिती सार्वजनिक केली आहे.

कुठे-कुठे घालण्यात आले छापे?

या प्रकरणी बोरीवली-पडघा या जुळ्या गावांबरोबरच दिल्ली, कोलकाता, हजारीबाग (झारखंड) आणि प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) येथील विविध ठिकाणी ईडीने गुरुवारी छापे टाकले. इसिसचे पडघा येथील साथीदार तसेच या संघटनेचा भारतातील स्वयंघोषित नेता साकिब नाचनविरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने 2023 मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. शुक्रवारच्या छापेमारीनंतर या प्रकरणाशीसंबंधित व्यक्तींची 25 बँक खाती ईडीने गोठवली आहेत.

जवळपास 10 कोटींचा मुद्देमाल जप्त

11 डिसेंबर रोजी पडघा व विविध ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यांमध्ये 3 कोटी 70 लाख रुपयांची कॅश सापडल्याचं ईडीने शनिवारी जाहीर केलं. तसेच या ठिकाणी 6 कोटी रुपयांचे सोन्याचे दागिने आणि सोन्याचा साठा जप्त करण्यात आल्याचंही ईडीने सांगितलं आहे.

त्या कंपन्यांची होणार चौकशी

बोरीवली-पडघा येथील इसिस मॉड्युलशी संबंधित व्यक्ती या भागातील राखीव जंगल क्षेत्रातून खैर झाडांची तस्करी करण्याच्या रॅकेटचा भाग होत्या. खैरापासून तयार केलेला कात हा आयुर्वेदिक औषधांमध्ये वापरला जातो. पडघा येथील मॉड्युलशी संबंधित लोकांकडून कात खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांचीही चौकशी गुरुवारी करण्यात आली. या छाप्यामध्ये जप्त करण्यात आलेले खैराचे लाकूड ईडीने वनविभागाकडे सुपुर्द केले आहे. आता या तपासात अजून किती जण आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीच्या हाती लागतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

पडघा हे गाव मुंबईपासून सुमारे 50 ते 60 किमी अंतरावर असून, येथे इसिसशी (ISIS) संबंधित एक अत्यंत कट्टर मॉड्यूल कार्यरत असल्याचे राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA), दहशतवाद विरोधी पथक (ATS) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ED) यांच्या तपासात समोर आले आहे.

सूत्रधार कोण?

हे गाव चर्चेत येण्यासाठी कारणीभूत ठरला तो साकिब नाचन! हा मूळ पडघा-बोरिवलीचा रहिवासी आणि या मॉड्यूलचा स्वयंघोषित नेता मानला जातो. तो पूर्वी स्टुडंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) चा नेता होता आणि 2002-03 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातही आरोपी होता. 2023 मध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने त्याला अटक केली होती. जून 2025 मध्ये त्याचा मृत्यू झाला. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या तपासानुसार, नाचन आणि त्याच्या साथीदारांनी पडघा गावाला 'मुक्त क्षेत्र' (Liberated Zone) म्हणून घोषित केले होते आणि त्याचे नाव 'अल शाम' (Al Sham) असे ठेवले होते. हे लोक मुस्लिम तरुणांना गावात स्थलांतरित होण्यासाठी प्रेरित करत होते, जिहादचा प्रसार करत होते आणि दहशतवादी हल्ल्यांची योजना आखत होते. या मॉड्यूलच्या माध्यमातूनच हे एवढे पैसे आणि सोनं गोळा करण्यात आलंय, असा प्रथामिक अंदाज असून अधिक तपास सुरु आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
EDseizes9 Crore 70 lakh RsFreezes25 Accounts

इतर बातम्या

वयाच्या 62 वर्षी मीनाक्षी शेषाद्री यांचा बोल्ड अंदाज, बीचवर...

मनोरंजन