6 कोटींचं सोनं, 3.7 कोटींची कॅश... महाराष्ट्रातील 'या' छोट्या गावात धाड; ED अधिकारीही गोंधळले

ED Raids In Small Village: महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील एका छोट्याश्या गावामधून सक्तवसुली संचलनालयाला तब्बल 9 कोटी रुपयांचं घबाड सापडलं आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये 3 कोटी 70 लाखांची रोख रक्कम आणि 6 कोटींचं सोनं ईडीला सापडलं आहे. या रिकव्हरीमुळे एकच खळबळ उडाली असून तपास अधिकारीही थक्क झालेत.
ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यामधील पडघा गावात हा सारा मुद्देमाल सापडला आहे. याचा गावातील 'इसिस'च्या मॉड्युलने स्थानिक राखीव जंगलातून खैर लाकूड अवैधरित्या तोडून त्याची तस्करी केली होती, अशी माहिती ईडीच्या तपासात समोर आली आहे. दहशतवाद्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या पैशांशी संबंधित मनी लॉण्डिंग प्रकरणी ईडीने केलेल्या तपासादरम्यान पैशांच्या व्यवहाराचं हे कनेक्शन उघड झालं आहे. ईडीने शनिवारी यासंदर्भातील माहिती सार्वजनिक केली आहे.
या प्रकरणी बोरीवली-पडघा या जुळ्या गावांबरोबरच दिल्ली, कोलकाता, हजारीबाग (झारखंड) आणि प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) येथील विविध ठिकाणी ईडीने गुरुवारी छापे टाकले. इसिसचे पडघा येथील साथीदार तसेच या संघटनेचा भारतातील स्वयंघोषित नेता साकिब नाचनविरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने 2023 मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. शुक्रवारच्या छापेमारीनंतर या प्रकरणाशीसंबंधित व्यक्तींची 25 बँक खाती ईडीने गोठवली आहेत.
11 डिसेंबर रोजी पडघा व विविध ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यांमध्ये 3 कोटी 70 लाख रुपयांची कॅश सापडल्याचं ईडीने शनिवारी जाहीर केलं. तसेच या ठिकाणी 6 कोटी रुपयांचे सोन्याचे दागिने आणि सोन्याचा साठा जप्त करण्यात आल्याचंही ईडीने सांगितलं आहे.
बोरीवली-पडघा येथील इसिस मॉड्युलशी संबंधित व्यक्ती या भागातील राखीव जंगल क्षेत्रातून खैर झाडांची तस्करी करण्याच्या रॅकेटचा भाग होत्या. खैरापासून तयार केलेला कात हा आयुर्वेदिक औषधांमध्ये वापरला जातो. पडघा येथील मॉड्युलशी संबंधित लोकांकडून कात खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांचीही चौकशी गुरुवारी करण्यात आली. या छाप्यामध्ये जप्त करण्यात आलेले खैराचे लाकूड ईडीने वनविभागाकडे सुपुर्द केले आहे. आता या तपासात अजून किती जण आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीच्या हाती लागतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
पडघा हे गाव मुंबईपासून सुमारे 50 ते 60 किमी अंतरावर असून, येथे इसिसशी (ISIS) संबंधित एक अत्यंत कट्टर मॉड्यूल कार्यरत असल्याचे राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA), दहशतवाद विरोधी पथक (ATS) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ED) यांच्या तपासात समोर आले आहे.
हे गाव चर्चेत येण्यासाठी कारणीभूत ठरला तो साकिब नाचन! हा मूळ पडघा-बोरिवलीचा रहिवासी आणि या मॉड्यूलचा स्वयंघोषित नेता मानला जातो. तो पूर्वी स्टुडंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) चा नेता होता आणि 2002-03 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातही आरोपी होता. 2023 मध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने त्याला अटक केली होती. जून 2025 मध्ये त्याचा मृत्यू झाला. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या तपासानुसार, नाचन आणि त्याच्या साथीदारांनी पडघा गावाला 'मुक्त क्षेत्र' (Liberated Zone) म्हणून घोषित केले होते आणि त्याचे नाव 'अल शाम' (Al Sham) असे ठेवले होते. हे लोक मुस्लिम तरुणांना गावात स्थलांतरित होण्यासाठी प्रेरित करत होते, जिहादचा प्रसार करत होते आणि दहशतवादी हल्ल्यांची योजना आखत होते. या मॉड्यूलच्या माध्यमातूनच हे एवढे पैसे आणि सोनं गोळा करण्यात आलंय, असा प्रथामिक अंदाज असून अधिक तपास सुरु आहे.