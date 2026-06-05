/झी 24 तासचा इम्पॅक्ट! पुणे विभागातील सर्व इंट्रिगेटेड कॉलेजेसची फेरतपासणी होणार; उपसंचालकांनी काढले चौकशीचे आदेश

Action against Integrated Colleges of Pune: झी 24 तासचा इम्पॅक्ट झाला असून, पुणे विभागातील सर्व इंट्रिगेटेड कॉलेजेसची फेर तपासणी होणार आहे. पुणे उपसंचालकांनी यासंदर्भात चौकशीचे आदेश काढले आहेत. झी 24 तासने इंट्रिगेटेड कॉलेज आणि खासगी क्लासेस यांच्या मिलिभगतवर प्रकाश टाकला होता. 11वी, 12 वी वर्गाचे हजेरी पुस्तक तपासलं जाणार असून, विद्यार्थांना बायोमेट्रिक हजेरीही बंधनकारक करण्यात आली आहे. नीट पेपरफुटीनंतर इंटिग्रेटेड कॉलेजांवर शिक्षण विभागाने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर राज्यभर चर्चेत आलेल्या इंटिग्रेटेड कनिष्ठ महाविद्यालये (कोचिंग क्लास-महाविद्यालय टायअप) व्यवस्थेवर शिक्षण विभागाने कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पुणे विभागातील पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील कनिष्ठ महाविद्यालयांची विशेष पडताळणी करण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे यांनी संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना आपल्या स्तरावर भरारी पथके नियुक्त नेमणूक करण्याचे दिले आहेत. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, बायोमेट्रिक हजेरी आणि महाविद्यालयांच्या कार्यपद्धतीची सखोल तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
युवासेनेचे राज्य सहसचिव कल्पेश यादव यांनी राज्य शासनाकडे निवेदन देत इंटिग्रेटेड महाविद्यालयांच्या माध्यमातून अनियमितता होत असल्याचा आरोप केला होता. नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर अशा महाविद्यालये आणि कोचिंग क्लासेसच्या जाळ्याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. शिक्षण विभागाने तातडीने हालचाली सुरू करत विशेष परिपत्रक जारी केले आहे.
डॉ. मोरे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या आदेशानुसार कनिष्ठ महाविद्यालयांची मूळ मान्यता, संस्थेची नोंदणी व मान्यतासंबंधी कागदपत्रे, विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक उपस्थिती, नियमित हजेरी नोंदी, जनरल रजिस्टर, भौतिक सुविधा तसेच क्लासेस-महाविद्यालय टायअपची कार्यपद्धती यांची तपासणी केली जाणार आहे. याशिवाय विद्यार्थी, पालक किंवा इतरांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींची पडताळणी करून आवश्यक असल्यास संबंधितांवर कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत, असे कल्पेश यादव यांनी सांगितले.
"नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर इंटिग्रेटेड महाविद्यालयांच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला प्राधान्य देत या व्यवस्थेची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. शिक्षण विभागाने पुणे विभागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या पडताळणीचे आदेश दिल्याचे स्वागत आहे. मात्र, ही कारवाई केवळ कागदावर तसेच पुणे विभागापुरती मर्यादित न ठेवता राज्यातील सर्व विभागांमध्ये अशाच पद्धतीने विशेष तपासणी मोहीम राबवून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी," अशी मागणी युवासेनेचे राज्य सहसचिव कल्पेश यादव यांनी केली आहे.