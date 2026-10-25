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मराठ्यांना शैक्षणिक फीसंदर्भात मोठा दिलासा! आता संस्था आणि महाविद्यालयांनी मराठा विद्यार्थ्यांकडून ओबीसींपेक्षा जास्त फी घेतली तर...; GR जारी

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी यासंदर्भातील नवीन परिपत्रक जारी केलं आहे. यामध्ये नेमकं काय म्हटलं आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 25, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Oct 25, 2026, 11:11 AM IST
मराठ्यांना शैक्षणिक फीसंदर्भात मोठा दिलासा! आता संस्था आणि महाविद्यालयांनी मराठा विद्यार्थ्यांकडून ओबीसींपेक्षा जास्त फी घेतली तर...; GR जारी
Image Credit: राज्य शासनाने जारी केला शासन आदेश (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य वृत्तसंस्थांकडून साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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