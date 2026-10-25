/मराठ्यांना शैक्षणिक फीसंदर्भात मोठा दिलासा! आता संस्था आणि महाविद्यालयांनी मराठा विद्यार्थ्यांकडून ओबीसींपेक्षा जास्त फी घेतली तर...; GR जारी

राज्य सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी कठोर भूमिका घेतली असून मराठा विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधांसंदर्भात निर्देश जारी केले आहेत. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधांचा लाभ मिळावा, असं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे. मराठा विद्यार्थ्यांकडून ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क आकारू नये, अशा स्पष्ट सूचना सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत. तसेच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरले नसले तरी प्रवेशप्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण करू नये, असे स्पष्ट निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शैक्षणिक संस्था आणि महाविद्यालयांवर कारवाई केली जाईल असंही सरकारने सांगितलं आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी यासंदर्भातील नवीन परिपत्रक जारी केलं आहे.
काही महाविद्यालये मराठा विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण शुल्क वसूल करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. नियमबाह्य आणि अधिक शुल्क आकारणाऱ्या अशा शैक्षणिक संस्थांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाला देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतरच या नव्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. वेळोवेळी यासंदर्भात जारी केलेल्या शासननिर्णयाची केवळ कागदोपत्री अंमलबजावणी होणार नाही याची खातरजमा केली जाणार आहे. या योजना, सूचना केवळ कागदावर न राहता त्याचा प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा, यादृष्टीने संबंधित विभागांनी कार्यवाही करावी असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
एवढ्यावरच न थांबता यासंदर्भातील अहवालही सादर करण्याच्या सूचना जारी करण्यात आली आहे. शासन निर्णय आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्देशांनुसार केलेल्या कार्यवाहीचा सध्याची स्थिती दाखवणारा ताजा अहवाल तातडीने सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. या निर्णयामागे राज्य सरकारचा उद्देश, शैक्षणिक सवलतींच्या लाभासाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या वेळी अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागू नये, असा आहे.
संबंधित विभागांवर मराठा विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक सवलतींची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. विभागांनी आपल्या अखत्यारीतील शैक्षणिक संस्था व महाविद्यालयांना सूचना द्याव्यात, असे सरकारने जारी केलेल्या सूचनेमध्ये नमूद केले आहे. निर्धारित शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम विद्यार्थ्यांकडून घेतली जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारीही संबंधित विभागांवर असेल, असं सरकारने अंमलबजावणीच्या जबाबदारी निश्चितीबद्दल सूचना करताना म्हटलं आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी यासारख्या संबंधित विभागांना या साऱ्या योजनांसाठी चालू आणि आगामी आर्थिक वर्षासाठी आवश्यक निधीची स्वतंत्र तरतूद करावी असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.