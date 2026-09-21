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लाभार्थ्यांना मोठा धक्का! शिंदेंच्या काळात सुरु झालेली योजना बंद पडणार? त्या ₹72 कोटी 22 लाखांचं काय होणार?

5 डिसेंबर 2023 रोजी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना ही योजना सुरु करण्यात आली होती. मात्र पहिल्या टप्प्यानंतर या योजनेकडे शासनाकडूनच दुर्लक्ष होऊ लागल्याचं संपूर्ण घडामोडी पाहिल्यानंतर लक्षात येईल.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 21, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 03:14 PM IST
लाभार्थ्यांना मोठा धक्का! शिंदेंच्या काळात सुरु झालेली योजना बंद पडणार? त्या ₹72 कोटी 22 लाखांचं काय होणार?
Image Credit: मागील नऊ महिन्यांपासून यासंदर्भात काही हलचालच नाही (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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