/लाभार्थ्यांना मोठा धक्का! शिंदेंच्या काळात सुरु झालेली योजना बंद पडणार? त्या ₹72 कोटी 22 लाखांचं काय होणार?

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ योजना बंद पडण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या संकल्पनेतून सुरु करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ अभियानाचा तिसरा टप्पा 3 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीत राबविण्यात आला. प्रत्यक्षात निधी अभावी मागील नऊ महिन्यांपासून स्पर्धेचा निकाल, बक्षीस वितरण झालेले नाही. निधी अभावी ही योजनाच बंद पडते की काय अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शाळांमधील भौतिक सुविधांमध्ये वाढ व्हावी आणि विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ अभियान राबविले जाते. राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्तेबरोबरच आरोग्य, स्वच्छता, पर्यावरण, क्रीडा आदी घटकांबाबत जागृती व्हावी हा या मोहिमेमागील खरा हेतू आहे. आतापर्यंत या अभियानाचे तीन टप्पे झाले आहेत. त्यापैकी फक्त पहिला टप्पा म्हणजेच जानेवारी ते फेब्रुवारी 2024 चा टप्पाच अगदी यशस्वीरित्या राबविला गेला.
योजनेअंतर्गत दुसरा टप्पा ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2024 या काळात राबविला गेला. विजेत्या शाळांना बक्षिसांची रक्कम मिळाली, पण, पारितोषिक वितरण झाले नाही. त्यानंतर नोव्हेंबर ते डिसेंबर 2025 या काळातील तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा करण्यात आली. फेब्रुवारीमध्ये मूल्यांकन पूर्ण होऊन राज्यस्तरीय पारितोषिक वितरण समारंभ होणे अपेक्षित होते. पण, अद्याप याचा निकाल जाहीर झाला नाही, बक्षिसांची रक्कम मिळाली नाही आणि पारितोषिक वितरणही झाले नाही. मागील नऊ महिन्यांपासून तिसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी रखडली आहे. राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या, सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठीच्या या अभियानामध्ये विविध स्तर आणि वर्गवारीमध्ये विजेत्या शाळांना एकूण 72 कोटी 22 लाख रुपयांची पारितोषिके दिली जाणार होती. मात्र मागील नऊ महिन्यांपासून यासंदर्भात काहीच हलचाल दिसत नाहीये.
या मोहिमेमध्ये सहभाग घेण्यासाठी, शाळांमध्ये भौतिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकार, जिल्हा परिषदेकडून कोणताही निधी मिळत नाही. प्रयोगशील शिक्षक, स्थानिक ग्रामस्थ पदरमोड करून स्वत:चे पैसे घालून शाळांमध्ये सुविधा उभारतात. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अभियानाची अंमलबजावणी नियोजित वेळेत होण्याची गरज असतानाही तिसऱ्या टप्प्याचे बक्षिस वितरण नऊ महिन्यांपासून रखडले आहे. दुसरा टप्प्याचे बक्षिस सप्टेंबर 2024 मध्ये मिळणे अपेक्षित असताना एका वर्षानंतर नोव्हेंबर 2025 मध्ये मिळाले. हे अभियान ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि शाळांसाठी अत्यंत गरजेची आहे. पण, अभियानाची अंमलबजावणी नियोजित वेळेत आणि पारदर्शकपणे होण्याची गरज आहे, असे मत एका प्रयोगशील शिक्षकाने व्यक्त केले.
'मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा' अभियानच्या तिसऱ्या टप्प्यातील पारितोषिक वितरण रखडले आहे, ही वस्तूस्थिती आहे, असं शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसेंनी मान्य केलं आहे. तसेच, या अभियानाचे कायमस्वरुपी योजनेत रुपांतर करावे, अशी वित्त विभागाची सूचना आहे. संबंधित बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशनास आणून दिली आहे. वित्त विभागाकडून निधी उपलब्ध होताच तातडीने पारितोषिक वितरण करू, असा शब्दही दादा भुसेंनी दिला आहे. हे अभियान विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासासाठी आणि शाळांचा दर्जा वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आणि गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.